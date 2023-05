Le pagelle di Siviglia-Juventus, i promossi e i bocciati della partita

Juventus cade (2-1) dopo i tempi suppplementari a Siviglia. Gli spagnoli approdano alla finale di Europa League in programma mercoledì 31 maggio alla "Puskas Arena" di Budapest.

Nel primo tempo non mancano le occasioni ma termina senza reti. Miracolosa la parata di Szczesny sul colpo di testa di Ocampos. Palo di Kean su un bel diagonale. Nella ripresa vantaggio bianconero al 65' con il neo entrato Dusan Vlahovic. Pareggia poco dopo Suso con uno splendido sinistro. Ai supplementari gli andalusi trovano il vantaggio con Lamela. Gli spagnoli trovano in finale la Roma, passata indenne nella trasferta di Leverkusen.

Siviglia

BONO 6.5 - Si conferma un punto di forza della squadra. Dice no a Gatti con un grandissimo intervento. Non può nulla sul gol di Vlahovic. Quando la Juve attacca mostra la solita sicurezza. Di sicuro sentirà la mancanza di Koundè e Diego Carlos.

Jesus NAVAS 6.5 - Non ha più lo scatto di un tempo, gestisce le fasi di attacco e di difesa con saggezza. Sforna una miriade di cross per En-Nesyri. Bandiera. (106' PAPU GOMEZ 6) - Utile nei minuti finali soprattutto in inferiorità numerica.

Loic BADÈ 5 - Soffre la mobilità di Kean e lo perde in più occasioni. Grave errore quando si perde Vlahovic sul gol in maniera ingenua. La difesa andalusa balla ed è soprattutto colpa sua.

Nemanja GUDELJ 5 - Schierato ancora da centrale divisivo per impostare l'azione. Manda fuori causa Gudelj con un intervento durissimo. A Torino aveva destato un'impressione migliore.

Marcos ACUNA 6.5 - Il nazionale argentino spinge molto e ci mette come sempre tanta volontà. Sfiora il gol con un bolide da fuori. Espulso per una grande ingenuità (perdita di tempo). Non giocherà una finale che avrebbe meritato.

FERNANDO 6.5 - L'intelligenza tattica è quella degli anni migliori. Il Polpo recupera tanti palloni e copre le avanzate di Rakitic. Tra i più lucidi fino alla fine.

Ivan RAKITIC 6.5 - Classe ed esperienza al servizio della squadra. Qualche pausa di troppo ma gli anni passano anche per lui. Si conferma ancora una volta il faro del centrocampo.

Lucas OCAMPOS 6.5 - A Torino era stato praticamente imprendibile. Si conferma il più pericoloso tra gli andalusi. Un miracolo di Szczesny gli nega il gol. (70' Erik LAMELA 7) - Con tutti mancini sulla trequarti gli tocca giocare in una posizione non sua. Segna di testa il gol del 2-1 e si regala la sua Roma in finale.

Oliver TORRES 6.5 - Svaria molto alla ricerca di spazi. Trequartista dalla tecnica sopraffina. (62' SUSO 7) - Meraviglioso il sinistro con cui trova il pareggio. Dalle sue mattonelle sforna cross e tiri pericolosi. La più bella versione del calciatore (criticato) visto con la maglia del Milan. (118' Karim REKIK SV)

Bryan GYL 6.5 - Gran dribblatore, un po' discontinuo ma le giocate non gli mancano. Splendido il cross per Lamela. (100' Gonzalo MONTIEL 6) - Il campione del mondo dà il suo contributo nei tempi supplementari giocando in posizione più avanzata.

Youssef EN-NESYRI 6.5 - Centravanti dalla grande fisicità, insidiosissimo sulle palle alte. Non trova la giocata giusta. Bellissimo lo stacco di testa nel finale

Allenatore: Josè Luis MENDILIBAR 7- Ribalta la partita con i cambi. Dal suo approdo in Andalusia il tecnico basco ha il merito di aver trasformato la squadra. Porta il Siviglia per la settima volta in finale di Europa League. Per come era iniziata la stagione è un mezzo miracolo.

Juventus

Wojciech SZCZESNY 7.5 - In serata di grazia. Intervento miracoloso sul colpo di testa di Ocampos. Prontissimo sulla conclusione di Acuna. Si inchina davanti ad una prodezza di Suso. Fenomenale la parata su En-Nesyri. Non ha colpe nemmeno sul gol di Lamela.

Federico GATTI 6 - Solido in marcatura. Rischia di segnare ancora di testa nel primo tempo. Alla lunga soffre anche lui ma è tra i più lucidi del pacchetto arretrato.

BREMER 6.5 - Il duello con En-Nesyri è di quelli durissimi. Francobolla il centravanti marocchino. Sfiora il palo di testa in proiezione offensiva. Buona prestazione

DANILO 6 - Tiene bene a bada Ocampos, che all'andata l'aveva fatto ammattire. Da vero capitano regge bene la difesa. Quando i ritmi salgono va in difficoltà ma dà il suo contributo in qualsiasi ruolo della difesa.

Juan CUADRADO 4.5 - Rischia di fare subito la frittata perdendo palla in uscita da Rakitic. Imperdonabile il fallo commesso su Fernando, su cui viene graziato da arbitro e Var. Tutto inspiegabile da un giocatore della sua esperienza. Si vede pochissimo in proiezione offensiva e subisce tanto le sortite di Acuna. Lascia troppo spazio a Gyl sul gol di Lamela. Partita da dimenticare. (106' Arkadiusz MILIK 5.5) - Non ha grandi opportunità di mettersi in mostra, neppure in superiorità numerica. Si schiaccia troppo su Vlahovic.

Nicolò FAGIOLI 6.5 - Gioca come sempre con grande applicazione. Non si sottrae dalla lotta e dimostra grande personalità. Esce per un colpo durissimo per un colpo di Gudelj. Si teme la frattura della clavicola. Sfortunatissimo. (41' Leandro PAREDES 6) - La sua qualità si vede in mezzo al campo e la manovra migliora. Qualcher fallo di troppo ma stasera serviva anche questo.

Manuel LOCATELLI 5.5 - Da mezzala attacca di più la profondità e serve subito l'assist giusto per Rabiot. Il gol però è annullato per fuorigioco. Poco appariscente stasera ma il merito è soprattutto degli avversari. (86' Fabio MIRETTI 6) - Non si tira indietro dalla lotta in una delle partite più dure degli ultimi anni. Il ragazzo dimostra di esserci anche stavolta.

Adrien RABIOT 6.5 - Soffre il ritmo iniziale degli spagnoli, sale alla distanza. Sempre pericoloso negli inserimenti. Uno degli ultimi a mollare.

Samuel ILLING-JUNIOR 5.5 - La personalità non gli manca, ma trova pochi spunti. Non era la sua partita. (86' Filip KOSTIC 6.5) - Entra bene in partita soprattutto nel secondo tempo supplementare. Mette in mezzo palloni interessanti. Forse è un rimpianto non averlo schierato prima.

Angel DI MARIA 5 - Tenta un colpo sotto davanti a Bono, sprecando una grande occasione, anzichè servire Kean tutto solo in area. Cerca la giocata senza successo per tutta la partita. Deludente. (64' Federico CHIESA 4.5) - Sbaglia tutto quello che può sbagliare. Perde un pallone sanguinoso che porta al pareggio del Siviglia. Spreca una buona occasione nel primo tempo supplementare. Spara altissimo il tiro del possibile pareggio. Dispiace davvero dopo tutto quello che ha passato. Arriveranno presto tempi migliori.

Moise KEAN 6.5 - Si dà da fare, lotta da solo contro i centrali spagnoli. Sfortunato quando colpisce il palo su un bel diagonale. (64' Dusan VLAHOVIC 7) - Segna praticamente al primo pallone con un tocco delizioso. Sempre pericoloso, si è ritrovato nella partita più importnate dell'anno. Avrebbe meritato la finale.

Allenatore: Massimiliano ALLEGRI 6 - Fa scelte di formazione coraggiose con Illing-Junior e Kean dall'inizio e bisogna dargliene atto. Prepara bene la partita, sa di dover concedere qualcosa alla partita ma le occasioni alla Juve non mancano. Difficile dargli colpe per la partita di stasera. La squadra dà tutto quello che può, uscire contro il Siviglia visti i valori in campo purtroppo ci sta, anche per una squadra che si chiama Juve.

Arbitro: Danny MAKKELIE (Olanda) 5 - Direzione all'inglese del fischietto olandese, fischia poco e lascia giocare. Non sanziona Gudelj per il fallaccio su Fagioli. Non concede rigore per l'intervento di Cuadrado su Fernando. Dopo un lungo check del Var la conferma della decisione. Il rigore però sembra evidente. Si dimentica espellere Acuna, forse gli era sfuggito che era al secondo cartellino. Per fortuna glielo ricorda Paredes. Prestazione deludente per un arbitro della sua esperienza.