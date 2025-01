Carnesecchi e i legni salvano l'Atalanta a Udine. Le pagelle della partita

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Atalanta rallenta ancora e pareggia 0-0 in trasferta contro l'Udinese nella sfida valida per il 20° turno di Serie A. Dominio dei padroni di casa nel primo tempo, che mettono alle corde la squadra di Gasperini e sfiorano più volte il vantaggio. Clamorosa l'occasione capitata a Sanchez, che nella stessa azione colpisce prima il palo (su colpo di testa) e poi la traversa (sulla ribattuta). Nella ripresa cala il ritmo dell'Udinese mentre l'Atalanta, stanca e poco brillante, non costruisce palle gol e torna a casa con un punto.

Udinese

Ravzan Sava 6.5 - Mai impegnato. L'Atalanta non tira mai in porta tranne in pieno recupero con Samardzic e si fa trovare pronto.

Thomas Kristensen 6.5 - Partita solida e senza sbavature. Dalle sue parti non si passa.

Jaka Bijol 6.5 - Leader della difesa. Non ha punti di riferimenti da marcare. Un grande riflesso di Carnesecchi gli nega il gol di testa.

Oumar Solet 6.5 - Alla seconda presenza in bianconero, stupisce per maturità e senso della posizione.

Kingsley Ehizibue 6.5 - Sfonda spesso sulla destra, vincendo la sfida con Zappacosta. Dal 51' Rui Modesto 6 - Qualche bella sgroppata, non demerita.

Sandi Lovric 6.5 - Tanti recuperi a metà campo, ma anche inserimenti e conclusioni. Centrocampista davvero completo.

Jesper Karlstrom 6.5 - Buone geometrie, sceglie sempre la giocata facile.

Martin Payero 6.5 - Bravo nel fraseggio, è quello che dialoga meglio con le punte.

Hassane Kamara 6 - Sfreccia sulla sinistra quando parte palla al piede. Ancora troppo discontinuo.

Florian Thauvin 6.5 - Tante iniziative e inventiva. Qualche imprecisione nelle conclusioni

Alexis Sanchez 6.5 - Si divide i compiti di rifinitura con Thauvin. Colpisce il palo con uno splendido colpo di testa, quasi butta giù la traversa sulla ribattuta. Nel primo caso sfortunato, sulla seconda conclusione l'errore è imperdonabile. Giocatore ritrovato.

Allenatore: Kosta Runjaic 7 - Senza Lucca, sceglie la coppia leggera Sanchez-Thauvin. Già all'andata aveva messo in difficoltà la Dea, stavolta incarta Gasperini imponendo un ritmo asfissiante. Manca solo la vittoria ma la strada è quella giusta.



Atalanta

Marco Carnesecchi 7 - Miracoloso sul colpo di testa di Bijol. Continua il momento d'oro del portiere nerazzurro.

Giorgio Scalvini 5.5 - Prova spesso l'anticipo ma soffre come tutto il reparto. Ammonito esce a fine primo tempo . Dal 46' Odilon Koussounou 6 - Schierato a destra prova ad appoggiare l'azione offensiva con qualche incursione.

Berat Djimsiti 6 - Esce a metà primo tempo per un colpo alla testa. Dal 24' Isak Hien 6 - Senza una punta fissa da marcare, gioca pulito e senza fronzoli.

Sead Kolasinac 6 - Prova a cavarsela con l'esperienza ma fa tanta fatica anche lui.

Raoul Bellanova 5.5 - Non arriva mai sul fondo per i suoi consueti cross. Meglio nella ripresa ma lontano dalla sua versione migliore.

Ederson 6 - Mancano i suoi cambi di ritmo. Esce fuori alla distanza quando gli avversari calano.

Marten de Roon 6 - Soffre i ritmi del centrocampo bianconero. Prova a metterci una pezza.

Davide Zappacosta 5 - Costretto sulla difensiva. Una partita in sofferenza.

Mario Pasalic 5 - Svaria sulla trequarti, senza trovare giocate utili. Dal 61' Lazar Samardzic 6 - Autore dell'unico tiro in porta della Dea. Non gli riesce lo scherzetto da ex.

Ademola Lookman - Prova ad accendersi quando è in possesso di palla ma è poco assistito dai compagni. Dal 51' Nicolò Zaniolo 5 - Stavolta non cambia la partita appena entrato difficile chiedergli di più però se la squadra non gira.

Charles De Ketelaere 5 - Schierato al centro dell'attacco, non gli arrivano palloni giocabili ma sembra spento anche lui.

Allenatore: Gian Piero Gasperini 6 - Formazione obbligata dopo le critiche in Supercoppa. Dopo un primo tempo irriconoscibile, stavolta i cambi di formazione non portano punti.

La squadra sembra stanca e priva di energia. Un campanello d'allarme prima del doppio impegno con Juventus e Napoli.

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia) 6.5 - Metro arbitrale europeo, fischia pochissimo e lascia giocare.