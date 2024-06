La Fiorentina riparte dall'ex tecnico del Monza Palladino: "Orgoglioso di essere qui"

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina. Nel corso della conferenza stampa tenuta poche ore fa al centro sportivo "Rocco B. Commisso", il direttore sportivo Daniele Pradé e il direttore generale Alessandro Ferrari hanno presentato il nuovo tecnico che ha firmato un contratto biennale da 1,7 milioni a stagione, andando a prendere il posto di Vincenzo Italiano. L'ex tecnico del Monza aveva raggiunto Firenze già nella giornata di ieri per definire gli ultimi dettagli dell'accordo e oggi, le parti, hanno ufficializzato con la firma presso il Viola Park. Dopo aver concluso il suo rapporto con il club brianzolo - condotto per due stagioni all'undicesimo e al dodicesimo posto in classifica - Palladino è divenuto a stretto giro il preferito della dirigenza viola, preferito all'ex allenatore della primavera e attuale tecnico del Pisa, Alberto Aquilani.

Durante la conferenza stampa il neo allenatore ha immediatamente voluto ringraziare il presidente Rocco Commisso e la dirigenza per l'opportunità di crescita: "Mi rendo conto di essere in un club glorioso, darò tutto per questa società e per dei tifosi che da sempre mi impressionano per la loro appartenenza. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente Rocco Commisso, mi ha colpito il suo grande entusiasmo, oltre alla passione e ai valori umani che mi hanno trasmesso tanta energia. Ringrazio anche Ferrari e Pradè che mi hanno voluto fortemente qui, trovando da subito l’intesa su tutto. Sono felice di essere nell’ambiente Fiorentina, so di rappresentare un club glorioso e con una grande storia, oltre ad essere una società molto importante. Darò tutto me stesso per questa società, cercando di raggiungere grandi obiettivi e dando gioia a dei tifosi incredibili che da sempre mi colpiscono per l’appartenenza a questi colori".

Palladino, alla seconda esperienza da allenatore in Serie A, prima di guidare il Monza, ha effettuato un percorso di crescita sempre nelle giovanili dei brianzoli dal 2019 fino al 2022.

Da giocatore, invece, la sua esperienza parte nel Benevento nel 2001 ma, dopo appena una stagione, viene acquistato dalla Juventus che lo gira in prestito prima alla Salernitana - 19 reti in 43 partite - e poi al Livorno - 2 reti in 25 apparizioni - prima del ritorno in bianconero, dove fra Serie A e B realizza 10 gol in 57 presenze. I bianconeri lo cedono al Genoa, dove Palladino realizza 7 reti in 66 presenze. Subito dopo l'esperienza in Liguria, l'attaccante campano passa al Parma dove mette a segno 77 presenze fra tutte le competizioni, realizzando 13 gol. Palladino dopo cinque stagioni in terra emiliana scende in cadetteria, dove è attore protagonista della prima storica promozione in massima serie del Crotone. A gennaio 2017, con i calabresi ultimi in classifica - poi la squadra si salverà all'ultima giornata con Nicola in panchina - fa ritorno al Genoa, dove in una stagione e mezzo scende in campo solamente 16 volte senza realizzare nessuna marcatura. Nel gennaio 2018, da svincolato, firma con lo Spezia in Serie B, dove trova 5 apparizioni senza alcuna rete. L'ultima maglia vestita da Palladino ufficialmente è proprio quella del Monza ma con i brianzoli, da aprile a giugno 2019, non disputa neppure un minuto in Serie C. Proprio il club di proprietà della famiglia Berlusconi ha voluto ringraziare, attraverso un comunicato, quanto fatto in queste stagioni dal tecnico: "AC Monza ringrazia con affetto e grande stima professionale Raffaele Palladino per i due meravigliosi anni di Serie A e gli augura ogni fortuna per il futuro".

La Fiorentina, dunque, dopo Italiano punta con forza su Palladino, un allenatore da sempre descritto come ambizioso e in costante ricerca del miglioramento. Il tecnico campano raccoglie una squadra che ha disputato due finali consecutive di Conference League, ha chiuso per due volte all'ottavo posto in Serie A e ha disputato, nella stagione 2022/23, anche una finale di Coppa Italia.

Rocco Commisso, in una lettera pubblicata sui canali social della società, ha affermato che "il club vuole proseguire il suo percorso in Europa". A Palladino il compito di incoronare finalmente la Fiorentina anche nelle competizioni europee.