Papu Gomez positivo al doping: rischia due anni di squalifica

Il Papu Gomez è risultato positivo al doping. Appena tre settimane dopo aver firmato con il Monza, il calciatore argentino ha ricevuto una doccia fredda: le autorità antidoping lo hanno informato che gli verrà comminata una squalifica di due anni. Secondo l'indiscrezione di Relevo, l'ex giocatore del Siviglia è risultato positivo a una sostanza proibita in un test effettuato nel novembre 2022, qualche giorno prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar, dove ha collezionato due partite e 109 minuti disputati (contro Arabia Saudita e Australia).

Il caso

Durante un allenamento del Siviglia, i medici sono arrivati a sorpresa per effettuare un controllo antidoping, scegliendo tra gli altri il fantasista argentino. Secondo la versione del calciatore, giorni prima Gomez, per problemi di salute e dopo una notte passata a letto, aveva assunto uno sciroppo di uno dei suoi figli senza previo consulto dei medici della società. Questo comportamento, essendo rischioso, non è consentito dalle autorità, poiché bisognerebbe almeno informarsi prima di assumerlo.

Come scrive Marca, il Papu avrebbe assunto uno sciroppo della famiglia B2-adrenergica, simile al salbutamolo. All'ex giocatore dell'Atalanta verrebbe contestata la responsabilità dell'assunzione in quanto lo stesso avrebbe dovuto controllare direttamente la lista delle sostanze vietate dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) prima di procedere.

Gomez, 35 anni, ha giocato due partite con il Monza di Palladino. Ma a quanto pare, almeno per due stagioni saranno le ultime. Il fantasista aveva rescisso il suo contratto col Siviglia il 1° settembre e avrebbe dovuto aspettare fino a gennaio per trovare un nuovo club, ovvero nel momento in cui avrebbe avuto la certezza d'incorrere o meno in una sanzione. Ma alla fine ha deciso di legarsi ai brianzoli accettando la chiamata di Galliani, lo scorso settembre fino a giugno 2024, dopo il grave infortunio capitato a Caprari. Per ora sono 40 i minuti disputati da subentrato coi biancorossi nelle vittorie contro Sassuolo e Salernitana.

Come riporta Relevo, Gomez e il club andaluso erano a conoscenza di questa vicenda dopo aver ricevuto la notifica sebbene la sanzione di due anni sia arrivata solo nelle ultime ore. Il portale spagnolo giustifica lo scarso impiego del Papu in Spagna nella scorsa stagione dopo la notifica della sua sanzione. Più nel dettaglio, sono dieci le partite giocate nel 2023 dall'argentino, che aveva vinto anche l'Europa League (in finale contro la Roma) restando però in panchina tutto il match. Ora c'è da capire se l'argentino ricorrerà in appello.