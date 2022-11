Il paragone con Holly e Benji e quei giapponesi che giocano in Germania

Dopo la storica e totalmente imprevista vittoria del Giappone che rimonta e vince 2-1 contro i quattro volte campioni del mondo della Germania, sui social i paragoni si sprecano: " Holly e Benjj in Real Life ", si legge su una tra le pagine Facebook più conosciute e popolari tra gli amanti del calcio, ricordando uno dei cartoni animati must degli anni '90 dove i giapponesi riuscirono a vincere i Mondiali grazie soprattutto alle prodezze del loro portiere e dell'attaccante.

Gli autori dei gol vittoria

Praticamente tutti i quotidiani sportivi nazionali tirano in ballo quel paragone con meme e fotomontaggi che stanno facendo il giro del web: già 34 anni fa, una "profezia" del più famoso cartone sul calcio aveva predetto la vittoria contro i tedeschi. In quel caso la gara finii 3-2 con la rimonta nipponica con le reti degli indimenticabili Tom Becker, Marc Lenders e Oliver Hutton. Dalla finzione alla realtà, chi sono stati i giustizieri della Germania? Oltre a un'ottima prova di squadra, anche in questo caso il destino ci ha messo più di uno zampino: Ritsu Doan (autore dell'1-1) e Takuma Asano (gol vittoria) sono due calciatori che giocano nientemento che in Bundesliga.

"Un gol così lo fa Benzema"

Attaccante, ala destra, il 24 enne Ristu Doan gioca nel Friburgo che lo ha acquistato dal Psv Eindhoven nel luglio 2022: è lui che ha dato il via alla rimonta facendosi trovare pronto al centro dell'area di rigore per il pari ottenuto al 75'. " Ma perché un si compra noi? ", titola questa mattina il portale Violanews con un suggerimento dei tifosi della Fiorentina alla dirigenza. È soprattutto l'autore del 2-1, Takuma Asano, a essere finito sulle copertine dei giornali sportivi nel mondo: l'incredibile stop a seguire e la rete sotto la traversa a uno dei portieri più forti al mondo, Neuer, ne hanno scomodato i paragoni con attaccanti ben più affermati. " Un gol così me lo aspetto da Benzema ", ha dichiarato Lele Adani, commentatore della Rai ai Mondiali. Asano, attaccante di 28 anni, è un calciatore del Bochum, società che milita in Bundesliga dalla quale è stato acquistato nel luglio 2021 per tre milioni di euro.

Gli altri giapponesi in Germania

Insomma, i giustizieri dei tedeschi giocano nel loro campionato e grazie alla scuola tedesca hanno sicuramente affinato la tecnica che gli consente di giocare, anche se spesso iniziano dalla panchina, nella ricca Bundesliga. Ma non è finita qui, non sono soltanto loro due a militare in Germana: come ricorda Repubblica, altri tre dei 16 calciatori giapponesi ieri in campo militano nel massimo campionato tedesco. Si tratta di Kamada dell'Eintracht Francoforte, Itakura nel Borussia Mönchengladbach e Yoshida nello Schalke 04: oltre a loro c'è anche Ao Tanaka, che gioca nella serie B tedesca (Fortuna Düsseldorf). Se il Giappone riuscirà a superare il primo turno come nel 2002, 2010 e 2018 lo scopriremo presto ma in ogni caso resterà per sempre quell'impresa, reale, degna di un cartone animato.