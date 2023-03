Paratici, la Fifa estende la squalifica a livello mondiale. Tifosi degli Spurs furibondi

La notizia è arrivata in giornata ma nessuno è rimasto sorpreso dal verdetto della Fifa, che ha esteso a livello mondiale la squalifica imposta all’ex dirigente della Juventus Fabio Paratici dalla Procura della Federcalcio. I trenta mesi di inibizione dall’attività sportiva comminati in seguito all’inchiesta Prisma assieme ai 15 punti di penalizzazione per la società torinese erano fino ad oggi in effetto solo in Italia. Paratici era quindi stato in grado di continuare il suo ruolo di direttore sportivo del Tottenham e gestire le ultime, caotiche settimane del regno di Antonio Conte a New White Hart Lane.

La Federcalcio italiana aveva chiesto all’organo di autogoverno del calcio di estendere a livello mondiale la squalifica comminata all’ex dirigente bianconero. Al momento non è dato sapere quale sarà il futuro di Paratici nel nord di Londra ma sembra quasi certo che non potrà continuare a guidare gli Spurs. La società inglese, quindi, sarà costretta a correre ai ripari, proprio nel momento chiave della stagione, a pochi giorni dal licenziamento di Conte.

“We will fight to achieve our targets. We are prepared to fight until the end of the season. Everyone has to be focused on the last part of the season”



An update from Fabio Paratici pic.twitter.com/TG6v0cTZVU — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 28, 2023

Un autogol clamoroso

La reazione dei tifosi degli Spurs, che avevano già espresso in maniera più che evidente la loro frustrazione per l’addio dell’ex tecnico dell’Inter, non si è fatta attendere. Almeno a giudicare da cosa si trova in rete, la pazienza è finita. A rendere ancora più feroci le critiche alla dirigenza, il video messaggio pubblicato sul profilo Twitter del Tottenham poche ore prima della sentenza della Fifa, nel quale Paratici aveva provato a rassicurare i tifosi. Il direttore sportivo aveva spiegato la situazione di Conte, parlato di come la squadra sia concentrata sul resto della stagione, sul mercato estivo e chi più ne ha più ne metta. Secondo molti tifosi degli Spurs, questo sarebbe un autogol incomprensibile.

“Pubblicare un video di Fabio Paratici che parla in termini vaghi del futuro del club il giorno prima dell’estensione della squalifica è una roba che solo gli Spurs possono fare”. Un altro tifoso rincara la dose: “16 ore dopo il video viene bandito a livello mondiale. Anche per un club come il nostro, è una roba da non credersi”. Altri, invece se la prendono con Levy, che come suo solito non ha voluto metterci la faccia: “Quindi Levy fa fare un video a Paratici invece di farlo lui ed il giorno dopo la Fifa estende la squalifica a livello mondiale. Siamo a livelli da circo”. L’ironia della situazione non è passata inosservata, come il tempismo discutibile del video. Un tifoso, invece, parla con preoccupazione del futuro del club, visto che Paratici era stato incaricato di trovare un tecnico che potesse prendere la panchina a lungo termine. “Un tweet ridicolo, specialmente in questo momento. Sicuramente dovrà dimettersi immediatamente, non c’è posto per lui nel club”.

Un addio scontato?

A parte l’autogol del video, l’estensione della squalifica quasi sicuramente costringerà Paratici ad abbandonare il suo ruolo al Tottenham, aprendo un nuovo fronte proprio nel momento più sbagliato per la società londinese. Al momento, però, la situazione dal punto di vista legale non è chiara, visto che il Tottenham potrebbe voler aspettare l’evoluzione della situazione in Italia. La situazione di Paratici è legata a quella della Juventus. Se Paratici potrebbe rischiare a livello personale per il coinvolgimento nelle irregolarità finanziarie della società torinese nel corso del processo al Tribunale di Torino, il futuro della sua permanenza al Tottenham è legato alla squalifica inflitta a livello sportivo.

Almeno a quanto è dato sapere, la proprietà degli Spurs non avrebbe problemi con l’operato di Paratici fino a questo momento ma si troverebbe in una situazione complicata dal punto di vista legale. La squalifica impedisce al dirigente di partecipare all’attività sportiva del club anche nel territorio britannico ma questo potrebbe cambiare nel caso l’appello per la squalifica del prossimo 19 aprile dovesse sospenderla. Il team legale della Juventus, infatti, sembra convinto che la decisione della Procura Federale contenga diversi vizi di forma, sufficienti per riaprire il procedimento.

Il Tottenham potrebbe trovarsi di fronte ad una situazione paradossale: licenziare per giusta causa Paratici per poi dover affrontare una causa per danni nel caso la squalifica fosse cancellata. Questa confusione spiega il fatto che, al momento, il club inglese non abbia commentato in alcun modo la squalifica di Paratici. Una cosa è certa: la decisione di oggi non farà che complicare la ricerca di un successore di Conte o il tentativo in extremis di evitare che il capitano Harry Kane accetti la mega-offerta del Manchester United.