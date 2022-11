Pareggio pirotecnico ai Mondiali: finisce 3-3 tra Camerun e Serbia

Camerun e Serbia hanno chiuso sul 3-3 la sfida valida per il Gruppo G ai Mondiali di Qatar 2022. Partita divertente con tanti gol e occasioni in cui i Leoni Indomabili (senza il portiere André Onana, messo fuori rosa per un litigio con il ct Song) sotto 3-1 hanno rimontato due reti di svantaggio fino al pari che li tiene ancora in corsa, insieme alla Serbia, con un punto, per un ipotetico passaggio del turno in attesa di Brasile-Svizzera.

La partita

La prima grande occasione del match arriva all'11' a favore dei serbi, che sfiorano il vantaggio con un mancino a giro di Mitrovic, sfortunato nel colpire un incredibile palo. A ridosso della mezz'ora sarà proprio il Camerun a sbloccare a sorpresa la gara: corner regalato da Zivkovic, spizzata di N'Koulou sulla battuta di Kunde e Castelletto libero sul secondo palo non può sbagliare da pochi centimetri. La Serbia sembra accusare un pò il colpo, ma nel recupero del primo tempo ribalta in pochi istanti la situazione: pareggia Pavlovic con un colpo di testa su punizione di Tadic, raddoppia il laziale Sergej Milinkovic Savic con un bel mancino dal limite dell'area.

Sulle ali dell'entusiasmo la squadra di Stojkovic parte forte anche nella ripresa e al 53' allunga sul 3-1, grazie al tap-in vincente di Aleksandar Mitrovic che conclude al meglio una bell'azione corale. A questo punto i serbi appaiono in totale controllo della sfida, ma due clamorose disattenzioni della linea difensiva permettono al Camerun di riportare tutto in equilibrio nel giro di tre minuti: al 63' accorcia il neo entrato Aboubakar, al 66' invece, con un'azione in fotocopia, lo stesso Aboubakar offre a Choupo-Moting l'incredibile palla del 3-3. Nell'ultima parte di match entrambe le squadre provano a vincerla, consapevoli che un pareggio servirebbe a poco, ma tutti gli sforzi profusi non trovano fortuna nè da una parte né dall'altra.

Stando a questo risultato, nelle ultime sfide della fase a gironi (Serbia-Svizzera e Camerun-Brasile), balcanici e africani saranno costretti per forza vincere per sperare negli ottavi di finale, considerando che più tardi la Selecao, in caso di successo con gli svizzeri, sarebbe già qualificata matematicamente e quindi toglierebbe subito un posto.

Il tabellino

CAMERUN (4-3-3) - Epassy; Collins Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Anguissa (81' Oum Gouet), Kunde (68' Ondoua), Hongla (63' Aboubakar); Mbeumo (81' Nkoudou), Choupo-Moting, Toko-Ekambi (68' Bassogog). A disposizione: Ngapandouetnbu, Nbom Mbekeli, Wooh, Ngamaleu, Nsame, Mbaizo, Ntcham, Ebosse, Marou. Ct: Rigobert Song.

SERBIA (3-4-2-1) - V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic (78' Babic), Pavlovic (56' S.Mitrovic); Zivkovic (78' Radonjic), Lukic, Maksimovic, Kostic; Tadic, S. Milinkovic-Savic (79' Grujic); A.Mitrovic. A disposizione: Dmitrovic, Erakovic, Budelj, Jovic, Rajkovic, S.Mitrovic, Vlahovic, Racic, Djuricic, Lazovic, Ilic, Mladenovic. Ct: Dragan Stojkovic.

Marcatori: Castelletto (C) 29', Pavlovic (S) 45+1', S. Milinkovic-Savic 45+3', A.Mitrovic (S) 53', Aboubakar (C) 63', Choupo-Moting (C) 66'

Ammoniti: Bassogog (C), Jovic (S), N'Koulou (C)

Arbitro: Mohammed Mohamed (Emirati Arabi Uniti)