"Parole del mister emozionanti. Con Mancini incomprensioni..."

Firenze - Lo juventino Manuel Locatelli ritrova la Nazionale dopo 15 mesi e quella gara a Wolwerhampton del 6 giugno 2022 con l`Inghilterra: «Tornare qui è sempre un onore, una gioia. Ho imparato a non dare nulla per scontato, tutto si conquista col lavoro, con la determinazione. In questi anni ho avuto modo di maturare».

Spalletti ha fondato il primo discorso rivolto ai giocatori sull`importanza della maglia azzurra e sul senso di appartenenza. «Le sue parole ci hanno emozionato, abbiamo tutti voglia di conoscerlo e anche lui deve conoscerci, siamo tutti molto carichi, c`è tanta energia - ha detto ancora Locatelli -. Un`impronta di cosa lui vuole da noi c`è già, bisogna seguire quello che ci chiederà e lo faremo, l`impostazione, poi cosa e come dovremo fare certe cose lo vedremo di gara in gara».

La Nazionale ha voltato pagina dopo l`era Mancini. «Con l`ex ct qualcosa si era incrinato, se sono rimasto fuori le prime colpe sono mie, ho fatto un esame di coscienza - così il centrocampista -. Poi parlai con Mancini, lui aveva le sue idee, io le mie. Va ringraziato per la vittoria dell`Europeo con cui abbiamo fatto la storia, ora però guardiamo avanti, è arrivato un grandissimo allenatore, la carriera parla per lui, indossare questa maglia non deve essere mai un peso».