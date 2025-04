Partenza scellerata e costretto a inseguire: il Milan pareggia con la Fiorentina

Ascolta ora 00:00 00:00

Scellerata partenza del Milan (e di Musah sostituito dopo 23 minuti per uno strafalcione che procura il primo gol viola) finito sotto due volte nel risultato e costretto -secondo una statistica gigantesca - a risalire la china nella ripresa con un rabbioso uno-due. Giganteggiano i due portieri dinanzi a due difese che fanno acqua da tutte le parti: quella rossonera non è protetta da uno spartito che chiama in causa l’allenatore portoghese, quella viola è da addebitare alla qualità degli interpreti. Quattro volte di seguito nelle ultime 4 il Milan subisce 2 gol nei primi 10 minuti: l’allenatore non può fare proprio niente per eliminare queste clamorose e ripetute distrazioni. L’autorete di Thiaw (dopo lo scarabocchio di Musah) e la stoccata di Kean lanciano in orbita i viola raggiunti da un caldo di Abraham col piede caldo e dall’ex velenoso, Jovic. Dodo è una spina nel fianco di Theo Hernandez, Leao invece è l’interprete migliore degli strappi e delle reazioni isolate, specie nel primo tempo.

Due gol annullati ai viola (Ranieri e Dodo), molte le occasioni procurate da Reijnders e Abraham respinte da uno spettacolare De Gea. Maignan non è da meno. Si divertono i 75 mila di San Siro? Forse. Di sicuro i concorrenti dei viola.