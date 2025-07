Perde il controllo del Suv e si schianta contro un bus. Paura per il calciatore Maxence Caqueret

Brutto incidente per Maxence Caqueret, il centrocampista francese del Como che nella mattinata di ieri ha perso il controllo del suv, finendo contro un autobus di linea. Per fortuna lo schianto non ha portato a gravi conseguenze, anche se ci sono stati momenti di grande preoccupazione.

Secondo quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato proprio a Como, in via San Fermo della Battaglia. Ieri mattina Caqueret si trovava alla guida del suo suv Bentley Bentayga Speed, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La vettura si sarebbe girata su se stessa, per poi impattare contro un autobus di linea Asf. Il colpo è stato particolarmente forte.

L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine. Fortunatamente non ci sono state gravi consenguenze per il calciatore, né per i passeggeri che si trovavano a bordo del bus. Le autorità hanno comunque provveduto ad effettuare i doverosi rilievi che saranno necessari per ricostruire le dinamiche dell'incidente. Al momento pare probabile che il centrocampista del Como abbia perso il controllo del mezzo a causa della strada resa scivolosa dall'umidità.

Pare che Caqueret stesse raggiungendo i suoi compagni di squadra e il mister Fabregas per partire insieme a loro alla volta di Marbella, in Spagna, dove il Como giocherà due partite amichevoli, una contro il Betis (6 agosto) e una contro il Barcellona (10 agosto) allo Stadio Johan Cruyff.

A seguito dell'incidente, Maxence Caqueret (25 anni) è stato accompagnato in ospedale per degli accertamenti che hanno confermato il suo buono stato di salute. Il calciatore potrà quindi raggiungere i compagni in Spagna senza alcun problema di sorta. Nessun ferito fra i passaggeri dell'autobus di linea.