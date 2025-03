Paura per il figlio di Fonseca: rapito (e poi liberato) in Messico

Nicolás Fonseca, in una immagine tratta dalla sua pagina Instagram

Sono state ore di grande paura per il calciatore uruguaiano Nicolás Fonseca, figlio di Daniel ex Juventus, Roma, Como, Cagliari e Napoli, che gioca nel club messicano Leon. Secondo quanto riportato dai media locale il 26enne sarebbe stato rapito per alcune ore.

Cosa è successo

Mentre si stava dirigento alla consueta sessione di allenamento è stato rapinato dell'auto dove viaggiava e rapito per alcune ore. Fonseca è stato intercettato da soggetti armati che viaggiavano in un altro veicolo e sono saliti sulla sua BMW con lui a bordo. Secondo fonti locali - riporta l'argentino Clarin - Fonseca è stato derubato dei suoi effetti personali e abbandonato in una zona lontana dalla strada.

Alcune ore dopo la polizia ha poi ritrovato l'auto del calciatore a pochi chilometri di distanza dal fatto. Al momento né il calciatore né la sua famiglia hanno rilasciato una dichiarazione in proposito. Il 26enne è arrivato al León dal River Plate a gennaio e si è guadagnato rapidamente un posto nella considerazione dell'allenatore Eduardo Berizzo, diventando un pezzo chiave del centrocampo.

Le parole del club

Le uniche notizie ufficiali arrivano da una dichiarazione del club dove gioca il calciatore che ha affermato che: " Il ragazzo sta bene e si sta allenando insieme ai suoi compagni di squadra per prepararsi alle partite ". Il club ha poi aggiunto: " Chiediamo di non prestare attenzione alle voci o di divulgare fake news su questioni delicate come questa ".

La zona dove è stato presumibilmente rapito si trova nello stato centrale di Guanajuato, un centro industriale e agricolo, che per anni ha avuto il più alto numero di omicidi di tutti i 32 stati del Messico. Il cartello di Jalisco e l'organizzazione criminale locale di Santa Rosa de Lima sono in lotta per il controllo del territorio nello stato da anni.