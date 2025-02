Paura per Kean: maschera di sangue dopo uno scontro, poi rientra in campo e si accascia. Ora è in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di apprensione e paura al Bentegodi nel corso della partita tra il Verona e la Fiorentina, nel match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. L'attaccante viola Moise Kean al 64' è caduto a terra a seguito di uno scontro di gioco.

Dopo l'intervento dei medici l'attaccante è stato portato fuori dal campo in barella tra gli applausi di tutto lo stadio. Pochi minuti prima Kean era stato in precedenza colpito al volto per poi riprendere il gioco. L'attaccante è apparso cosciente.