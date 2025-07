Pedro preso di mira dagli haters: cosa è successo

Pedro, l'attaccante della Lazio, è finito nel mirino degli haters, solo per aver postato una foto del figlio Marc nel giorno del suo compleanno. Lo scatto ritrae il 37enne, grande protagonista nel Barcellona di Guardiola, insieme alla compagna Patricia e al piccolo festeggiato dietro alla torta di compleanno a tema Lilo & Stitch.

Nella foto il bambino indossa una tiara scintillante e un vestitino con spalline: un abbigliamento ritenuto troppo femminile, evidentemente, dai follower del calciatore, che lo hanno travolto con commenti omofobi e sessisti. Tra questi, per lo più scritti da utenti spagnoli non sono passati inosservati: "Maschio o femmina??"; "C'è ancora tempo per riprenderti tuo figlio, non abbandonarlo... "; "Chi diavolo veste suo figlio da ragazza? Che diavolo sono questi genitori? È un ragazzo che presto diventerà un uomo, quindi perché vestirlo o lasciarlo vestire da ragazza?".

Solidarietà a Pedro e al figlio Marc per l'odio online subìto.

Quasi 5000 commenti, molti dei quali pieni di insulti e violenza, hanno costretto Pedro a disattivare i commenti sotto al post in cui appariva con la moglie e il figlio, mentre festeggiavano il compleanno di… pic.twitter.com/IOskfUGEes — Lazio e Libertà APS (@lazio_e) July 18, 2025

Doveva essere un momento di spensieratezza quello che la famiglia di Pedro aveva deciso di concedersi nel parco acquatico Siam Park, a Tenerife: "Grazie per averci permesso di godere di questa giornata meravigliosa" , ha scritto lo spagnolo nel post poi preso di mira in maniera ingiustificata. Come risposta ai messaggi di odio ricevuti, il giocatore ha deciso di limitare i commenti ma di non cancellare il post, ancora visibile su Instagram. Una scelta significativa e una bella lezione per gli haters, che ha raccolto tantissime dimostrazioni e messaggi di solidarietà sui social. "Quanto è fortunato tuo figlio a crescere con te e quanto siamo fortunati noi ad avere un padre che capisce che il vero amore è ciò che libera, non ciò che limita. Spero davvero e mi aspetto che più padri nel mondo abbiano la sensibilità, il rispetto e il coraggio che hai dimostrato tu!" , l'elogio della conduttrice tv Amor Romeira.