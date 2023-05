Dimarco (minacciato) si scusa con i tifosi del Milan. "Pensa a giocare o la lingua ti facciamo ingoiare"

Federico Dimarco, come un fulmine a ciel sereno, ha deciso di utilizzare Instagram per chiedere scusa ad alcuni tifosi del Milan che si sono sentiti feriti dalle sue parole nel post Inter-Milan di Champions League. "Martedì sera dopo la partita mi sono lasciato andare a un momento di leggerezza. Volevo chiedere scusa a tutti i tifosi del Milan che si sono sentiti offesi".

Queste sue parole sui social sono state postate subito dopo aver ricevuto delle minacce dirette da parte di alcuni tifosi rossoneri che hanno appeso uno striscione sotto la sua abitazione a Milano: "Dimarco pensa a giocare o la lingua te la facciamo ingoiare".

Vergogna Ultras: i tifosi del Milan minacciano con uno striscione l'interista Federico Dimarco. pic.twitter.com/T5tYjYqxVI — InterHub (@InterHubOff) May 18, 2023

Pare infatti che dietro allo striscione di minacce e le scuse di Dimarco, ci sia una sorta di patto tra le tifoserie organizzate di Inter e Milan, che recentemente avevano deciso di comune accordo che non si sarebbe più cantato un determinato coro di sfottò verso i rossoneri e viceversa. L'esterno dell'Inter, però, preso dall'euforia dei festeggiamenti pare abbia fatto partire con un megafono quel coro vietato che ha scatenato l'ira della curva sud. Questo patto tra le curve è stato dunque disatteso dal giocatore dell'Inter che ovviamente non poteva sapere di questo accordo di non belligeranza tra le due tifoserie organizzate. Naturalmente, come spesso accade, sui social gli utenti si sono divisi tra chi si è schierato dalla parte di Dimarco e chi dalla parte dei tifosi del Milan che si sono sentiti offesi dai cori intonati dal giocatore nerazzurro subito dopo il derby di Champions.

Tifoso nerazzurro