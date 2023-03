"Pensavo di morire”, cosa fa la dieta di Cr7: la confessione di un calciatore

Che Cristiano Ronaldo fosse un calciatore molto attento a ciò che mangia è cosa risaputa, tanto da riuscire a conquistare e successivamente a mantenere un'invidiabile forma atletica. Dieta ferrea ed esercizio fisico mirato sono alla base della routine che l'attaccante portoghese segue anche nei periodi di sosta o di pausa dalle gare ufficiali.

Il cibo è una componente di fondamentale importanza, dunque, per ottenere i risultati a cui Cr7 tiene in modo particolare, tanto da avere destinato proprio alla cucina un'intera area della sua reggia portoghese, ingaggiando uno specialista del sushi per la ragguardevole cifra di 5500 euro al mese. Sempre il cibo, peraltro, era stato un motivo di frizione con gli oramai ex compagni di squadra del Manchester United: la pretesa del fuoriclasse di inserire il "Bacalhau a bras" nella dieta di tutti aveva scatenato una vera e propria rivolta nello spogliatoio.

Il trauma della dieta di Cr7

A qualcuno, che ha voluto sperimentare volontariamente di persona la routine culinaria di Ronaldo, è andata ancora peggio, come lo stesso diretto interessato ha voluto rivelare alla televisione brasiliana. Si tratta del centrocampista del Palmeiras Gabriel Merino, vincitore con la nazionale brasiliana della medaglia d'oro olimpica ai giochi di Tokio 2020: dopo aver sperimentato sulla propria pelle gli effetti della dieta di Cr7, il calciatore carioca classe 2000 ha scelto di fare immediatamente un passo indietro.

La decisione di seguire il regime alimentare consigliato dall'attaccante lusitano era arrivata in un momento particolarmente difficile per Gabriel Vinicius Menino. "In quel periodo ero sottopeso, ma volevo cambiare. Così ho parlato con un nutrizionista della squadra e gli ho detto che avrei voluto seguire la dieta di Cristiano Ronaldo" , rivela il centrocampista del Palmeiras, "volevo imitarlo a tutti i costi anche per scalare le gerarchie dell'allenatore" . In cosa consisteva questo regime alimentare? "Un uovo a colazione, pesce ed insalata a pranzo e cena ed uno spuntino pomeridiano. Tutto accompagnato con degli integratori specifici", racconta ancora il diretto interessato.