Ecco perché i calciatori tagliano i calzettoni

Perché sempre più calciatori tagliano i calzettoni? Cosa c'è dietro questo trucco esteticamente rivedibile ma in questo periodo estremamente in voga?

La questione è assai discussa oltremanica anche perché sono sempre di più le stelle della Premier League che scendono in campo con i calzini squartati. Parliamo di Kyle Walker del City, Bukayo Saka e Gabriel Martinelli dell’Arsenal ma anche Conor Gallagher del Chelsea. Ma non solo. Anche Jude Bellingham, probabilmente il giocatore più decisivo al mondo, prima della partite è solito tagliarsi i calzettoni, bucandoseli come groviera. Al punto che questa moda è diventata ormai un tratto distintivo del centrocampista del Real Madrid.

Ma allora perché tutti questi grandi giocatori lo fanno? Nel 2021, quando gli venne chiesto di questa sua scelta, Kyle Walker rispose così: "Perché altrimenti i calzettoni sarebbero troppo stretti per i miei polpacci e creerebbero problemi. Così, invece, rilascio la tensione". Lo stesso problema diceva di avere l’ex Pallone d’Oro gallese Gareth Bale, tra i primi a lanciare la moda a causa di un bell'incoveniente: i polpacci troppo grossi. Indicativo a riguardo l'aneddoto di Brahim Diaz, compagno di squadra di Bellingham al Real Madrid: "I miei polpacci si gonfiavano e non capivo perché - dice l'ex Milan -. Invece vedevo che Jude correva per 90 minuti e stava bene, ho pensato che dovevo fare qualcosa". A dire il vero, nella Liga sarebbe anche vietata una pratica simile. Infatti c’è una chiara etichetta per i calciatori, per cui questi non possono indossare completi e accessori logori o strappati. E le autorità preferiscono chiudere un occhio.

Ma tutto ciò porta effettivamente a dei vantaggi? Secondo il Times, non ci sarebbe alcun beneficio scientificamente provato. Come spiega in Francia BFM TV, il problema potrebbe essere la compressione per i muscoli del polpaccio, soprattutto per i giocatori fragili. Praticare dei buchi allenterebbe la tensione esercitata dalle calze ed eviterebbe quindi problemi muscolari come i crampi. Anni fa i medici intervistati dal quotidiano spagnolo As erano stati di diverso parere, sottolineando come bucare i calzettoni fosse più che altro un aiuto psicologico per prevenire gli infortuni, una sorta di effetto placebo.

Altri campioni invece, come Kylian Mbappé o l’ex attaccante dell’Arsenal Thierry Henry, hanno sempre preferito i calzettoni altissimi e attillati. All'inverso non va dimenticato che negli anni '60 era il calzettone abbassato ad andare di moda tra i calciatori dotati di una classe sopraffina. Basti pensare a Omar Sivori e Mario Corso. Come per dire che la magia del calcio resiste a prescindere dalle mode.