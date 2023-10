Perdere per andare agli spareggi: la combinazione misteriosa per accedere a Euro 2024

La sconfitta del 13 ottobre in casa contro la Grecia ha spezzato qualsiasi speranza di qualificazione diretta ai prossimi Europei per l’Irlanda. I ragazzi in verde sono attualmente al quarto posto del gruppo B con 6 punti, figli della doppia vittoria contro la modesta Gibilterra. In questo momento, però, sarebbero, vista la troppa distanza dal terzo posto occupato proprio dagli ellenici a quota 12, fuori da Euro 2024. Il calcio, però, è fatto di speranze e, a questo giro, tocca agli irlandesi sperare: perdendo la prossima e ultima sfida contro l’Olanda, hanno ancora una speranza di poter accedere agli spareggi per staccare un pass.

La breccia nasce nel sistema della Nations League. Il nuovo regolamento rilasciato dall’Uefa permette l’accesso agli spareggi alle nazionali non qualificate con il miglior punteggio in Nations League. Attualmente la nazionale irlandese occupa il 26° posto, mentre a contendersi la seconda e la terza posizione nel raggruppamento sono Olanda e proprio Grecia, ambedue a quota 12 punti – olandesi con una partita in meno – ma gli uomini di Ronald Koeman sono quarti nel ranking, quelli di Gustavo Poyet occupano, invece, la 34ª posizione. A conti fatti, qualora l’Irlanda perdesse la prossima gara contro l’Olanda, ad uscirne sfavorita sarebbe la Grecia. Gli irlandesi, invece, aumenterebbero le loro possibilità di qualificazione ai playoff, consegnando il secondo posto e l’accesso diretto agli olandesi.

L’ipotesi, comunque, resta del tutto surrealistica. L’Olanda è in vantaggio negli scontri diretti con la Grecia – 3-0 all’andata e 1-0 al ritorno – ed ha anche una partita in meno rispetto ai rivali. E anche il calendario è tutto a favore degli olandesi: prima l’Irlanda, poi Gibilterra. Le Grecia, invece, ospiterà la Francia capolista e già qualificata. Ne consegue che, per estromettere l’Olanda, gli ellenici dovranno fare punti contro gli uomini di Deschamps e dovranno essere – con una gara in meno – per di più maggiori a quelli che l’Olanda andrà a fare contro Irlanda e Gibilterra. Un caso particolare e non impossibile ma molto difficile se rapportato alla realtà. Un caso che, comunque, ha suscitato la solita curiosità e sbizzarrito molti appassionati, soprattutto d’oltremanica, dove di e per il calcio si vive ogni giorno.