Una perdita di tempo

Tremano le mani dei portieri di calcio. Stanno arrivando nuove regole dal laboratorio dell'International Football Board (Ifab), fucina di cervelli a gran composizione britannica infine controllati dai droni della Fifa. I portieri non potranno trattenere il pallone tra le mani per più di 8 secondi, in caso contrario verrà assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria. Non viene però ricordato che i portieri comunque possono regolarmente lasciar rotolare, come fanno, il pallone sul prato, attendere il tempo che desiderano, passare la palla a un compagno di squadra che provvederà a tenerla per altri secondi e/o minuti e poi continuare questa sceneggiata figlia del guardiolismo e del tiki taka che, in assenza di artisti, hanno finito per annoiare e così rovinare il gioco.

I geni di Zurigo dovrebbero invece mutuare la regola del basket (introdotta dalla Fiba dopo la scandalosa manfrina della Jugoslavia negli Europei del 53 a Mosca) secondo la quale una squadra non può tenere la palla per più di 24 secondi (allora i secondi erano 30) senza tentare il tiro a canestro. Nel football basterebbe aumentare a 2 minuti il tempo per andare al tiro, si avrebbe meno gnannera a metà campo e più coraggio in attacco. Ma Ifab-Fiba non è soltanto un anagramma. È peggio.