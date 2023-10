Del Piero in Arabia? Molto di più di una semplice suggestione

Se vi è una certezza in casa Juventus è che qualunque notizia riguardi Alessandro Del Piero, questa interesserà ogni tifoso bianconero in ogni angolo del mondo. L’indiscrezione rimbalza su X – il vecchio Twitter – ed è sufficientemente forte ad animare la parte bianconera dei social: l’Al-Nassr, uno dei club di punta della ricchissima Saudi League che detiene, fra gli altri, il cartellino di Cristiano Ronaldo, vuole Pinturicchio come nuovo direttore sportivo.

Del Piero ha lasciato la Juventus oltre dieci anni fa, nel 2012, con Antonio Conte in panchina, dopo aver contribuito alla conquista dello scudetto della rinascita che, da capitano, ha anche sollevato al cielo. Tante offerte subito dopo ma la carriera di Alex si chiude lontano da Torino, fra Sydney e Bhubaneswar. Da quando l’ex campione del mondo ha appeso gli scarpini al chiodo è diventato uno stimato opinionista televisivo sia in Italia che all’estero, per arrivare, meno di un mese fa, ad iscriversi al corso per allenatori Uefa Pro a Coverciano. In mezzo, lo scossone societario in casa bianconera che ha portato Andrea Agnelli e tutta la dirigenza bianconera a dimettersi: siamo fra fine 2022 e inizio 2023 e tutta la Torino bianconera sogna il ritorno del numero 10 per eccellenza in dirigenza, un chiaro segnale era già stato mandato ancora prima della crisi, è il 16 aprile e in uno “Juventus Stadium” stracolmo in ogni ordine di posto si gioca Juventus-Bologna, Alex è lì, in tribuna, i tifosi lo acclamano e spingono per un ritorno a casa, lui ringrazia e, come nell’ultima partita allo stadio, si inchina al suo pubblico. Ciò che è accaduto dopo e le conseguenti scelte di John Elkann sono storia.

Arriviamo, dunque, a mercoledì 4 ottobre, sul social X rimpalla la notizia di un possibile arrivo di Del Piero a Riad, dove ad attenderlo ci sarebbero, oltre CR7, anche giocatori del calibro di Brozovic, Laporte Mané. Non arrivano conferme dai media locali ma la voce si fa sempre più insistente fin tanto da valicare i confini arabi e arrivare fino in Italia: arriva la sera di mercoledì, l’indiscrezione diventa ufficialmente notizia, arrivano le conferme dai media arabi, automaticamente anche in Italia e nel resto del mondo.

Ecco servito il colpo di scena: dal possibile – e sognato – ritorno alla Juve, all’Arabia, per la prima vera esperienza da dirigente in un club. Alessandro Del Piero all’Al-Nassr come direttore sportivo: abbiamo l’offerta, abbiamo la volontà dell’ex calciatore di andare ad ascoltarla, manca solo il finale. I tifosi della Juve sperano ancora di poterlo riabbracciare a Torino. Vedremo come andrà a finire.