"Due squadre, un presidente sempre nel cuore". Emozioni al Trofeo Silvio Berlusconi

Piersilvio Berlusconi: "L'affetto per papà ci emoziona". Galliani: "Mia guida per 44 anni"

Ascolta ora: "Piersilvio Berlusconi: "L'affetto per papà ci emoziona". Galliani: "Mia guida per 44 anni""

Visibilmente emozionato, in tribuna, Piersilvio Berlusconi si gode la partita tra MIlan e Monza, per il primo trofeo Silvio Berlusconi. Sugli spalti anche Luigi Berlusconi,figlio ultimogenito del Cavaliere, il fratello Paolo Berlusconi e la compagna Marta Fascina. Allo stadio Brianteo di Monza anche il presidente del Milan Paolo Scaroni, il vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi, il brand ambassador del club rossonero Daniele Massaro, l’amministratore delegato del Monza Calcio Adriano Galliani e il medico di Berlusconi Alberto Zangrillo.

Prima della partita emozionante esibizione de "Il Volo", con il trio che si è esibito in mezzo al campo di gioco. Prima dell’ingresso in campo delle due squadre i ragazzi e le ragazze dei settori giovanili di entrambi i club sono scesi in campo con lo striscione "Due squadre, un presidente sempre nel cuore". Le due curve hanno iniziato a cantare insieme cori in omaggio a Berlusconi. L'amore verso di lui è immutato.

Piersilvio Berlusconi: "Emozionante"

"Per noi una serata davvero emozionante - dice Piersilvio ai microfoni di Sport Mediaset - mio papà era un grande uomo di sport e ha sempre amato il suo Milan e il suo Monza. Ci ha abituato a dei miracoli e questa è una cosa bella che non va dimenticata. Siamo emozionati, ma l’affetto della gente è una delle sensazioni più belle. Per noi figli questo affetto è una cosa bellissima è una prova della grandezza di mio padre, ma ancora di più dell’umanità e dell’amore che ha dato allo sport all’Italia e agli italiani".

Galliani: "La mia guida per 44 anni"

"Sto provando un’emozione fortissima - ha detto Adriano Galliani poco prima dell'inizio del match -. Silvio Berlusconi è stato il mio maestro e la mia guida per 44 anni. È stato qualcosa di indimenticabile, è la storia del Milan e del Monza. Ha portato il Milan in cima al mondo e il Monza e in Serie A. Un grande applauso per il nostro presidente Silvio Berlusconi.

Le parole di Scaroni