Il pilota Spalletti sempre al volante: dalla Panda del Napoli alla Bianchina di Fantozzi...

Spalletti a Napoli vinse lo Scudetto con la Panda. Alla Juve, per Grok, sembra più alla guida della Bianchina di Fantozzi (sopra).

***

Alcaraz in Davis ha tifato Spagna, online ha messo una foto da casa della mamma dove sorprendono alcuni dettagli. Tovaglia cerata sulla tavola della cucina e trofei, come quello vinto a Wimbledon, messi su una mensola l'uno a fare ombra all'altro.

***

Per il Napoli hanno segnato Neres e Lang, che tra di loro si chiamano Mimì e Cocò. Meno male che non sono un trio.

***

Allontanato in Cremonese-Roma, Gasperini si è messo in tribuna e ai gol dei suoi ha esultato alla Galliani.

***

Carlo Pellegatti e lo stato delle cose: «Prima discutevamo su Talete, oggi se sia giusto o no dare Camarda a Lecce», Radio24.

***

La Giornata Tipo segnala che in NBA, visti i tanti centri da tre, i telecronisti Usa abbiano ribattezzato Simone Fontecchio 'Three-Mone'. Veneti e baresi comprerebbero le maglie.

***

Degli arbitraggi italiani Sarri aveva detto che fanno arrabbiare «pure Padre Pio». Visto l'andazzo anche Ghandi.

***

Trump ha detto che si intitolerà lo stadio dei Washington Commanders che sarà pronto nel 2030. Lui sarà Presidente fino al 2028. Ma vuoi vedere che...

@dupply