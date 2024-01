Pioli resta in guardia: "La tempesta su di noi non è ancora passata"

Milano Milan-Bologna di stasera è un concentrato di cento argomenti. Meglio sintetizzarli per non perdere nessun gusto muovendo dalla frase di Thiago Motta, il tecnico bolognese («il Milan è l’unica squadra contro cui non ho mai avuto la sensazione di poter vincere la partita»). Forse è solo zucchero filato per provare ad addolcire il rivale. Ecco allora in sequenza tutte le risposte una per una. Max Allegri ha detto che anche il Milan è iscritto alla corsa scudetto? «Non siamo iscritti a questa lotteria», la risposta secca e puntigliosa di Stefano Pioli. Non lo fa per giocare a nascondino, lo fa e lo ripete perché i numeri attuali non autorizzano alcun sogno di gloria. E sull’argomento del giorno Sinner? «Per salire di livello come ha fatto lui, dobbiamo lavorare sodo, cerchiamo di assomigliargli» continua il tecnico di Parma.

Giroud ricorda il proprio sostegno personale offerto al tecnico rossonero «durante la tempesta»...: che effetto fa? «La tempesta non è ancora passata, dobbiamo continuare a fare bene, inseguire il quinto successo consecutivo mai raggiunto prima, il vento non è cambiato, stiamo meglio mentalmente ma il nostro futuro è già col Bologna, squadra che ha messo in difficoltà tutte le grandi» la replica di Pioli. Jurgen Klopp, il timoniere del Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli BOLOGNA Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta Milano, ore 20,45 Tv: Dazn/Sky Liverpool, dopo 9 anni di Anfield, ha annunciato la fine del suo ciclo inglese: piacerebbe resistere tanto tempo a Stefano Pioli? Risposta: «Mi piacerebbe arrivare anche a 10-11 anni». Chissà se è un messaggio in bottiglia lanciato verso casa Milan.

Poi finalmente si passa alle vicende interne di casa Milan e allora le risposte sono di altro tenore. Per esempio su Leao, criticato per il ritardo del gol: «Amo Leao, è un artista e come gli artisti è un genio che ascolta, qui si allena anche dopo per migliorare il tiro a giro». Oppure sul conto di Maignan, assalito da un uragano di solidarietà dopo la notte di Udine: «Mike è sereno, forte e fiero del sostegno ricevuto da tutto il mondo: l’importante è che ci sia la certezza della pena». A tal punto che il Milan - dixit Furlani - presenterà un manifesto contro il razzismo prima della partita a San Siro. Occhi puntati su Zirkzee promosso a pieni voti da Stefano Pioli («l’ho seguito dai tempi del Bayern e del Parma»). Le altre notizie in pillole: Pellegrino è tra i convocati, nessuna nuova invece sull’arrivo del secondo difensore promesso a suo tempo, forse anche per via delle prestazioni positive di Mattia Gabbia, Terracciano continua la full immersion da terzino; positivi infine gli accertamenti clinici sul conto di Bennacer rientrato dalla coppa d’Africa (disponibile per il Frosinone).