Pirlo esonerato in Turchia: tornerà in Serie A?

Andrea Pirlo non è più l'allenatore del Karagumruk. Finisce dunque in anticipo l'avventura in Turchia per l'ex tecnico della Juventus. Pirlo, dopo una stagione di inattività, aveva accettato l'offerta dei turchi a giugno 2022: la sua esperienza sulla panchina del Karagumruk termina dopo quasi un anno. Insieme a lui, via anche lo staff e quindi i suoi collaboratori ex Juve Baronio e Bertelli.

Il comunicato del Karagumruk

"Non potendo continuare con mister Andrea Pirlo e il suo staff la prossima stagione, abbiamo dato loro il permesso di partire presto sperando che dia loro la possibilità di programmare il loro futuro. Useremo anche il tempo rimanente nel modo più efficace per vincere prima tutte le nostre partite e poi pianificare il nostro futuro di conseguenza. Siamo molto felici di aver trascorso una stagione con Andrea e lo ringraziamo per il suo contributo al nostro club. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro!" è il comunicato ufficiale del Karagumruk, reduce da due ko contro l'Adana e il Trabzonspor nelle ultime due giornate del campionato turco.

AÇIKLAMA pic.twitter.com/lG0XelPuQA — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) May 24, 2023

I numeri della stagione

Il tecnico bresciano aveva sottoscritto un contratto di un solo anno. Lascia la squadra al nono posto in classifica con 44 punti in 33 partite, con un bilancio di 11 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte, col quinto attacco più prolifico del campionato ma anche con la terza difesa più battuta. Un rendimento dai due volti per la squadra, che in alcune partite ha fatto intravedere interessanti manovre in fase offensiva mentre in altre ha confermato evidenti lacune soprattutto in fase difensiva. Adesso ulla panchina del club turco potrebbe sedere un altro allenatore italiano: secondo il quotidiano sportivo "Fanatik" il candidato numero uno sarebbe Filippo Inzaghi, attualmente impegnato con la Reggina nei playoff di Serie B.

Il futuro è in Serie A?

Secondo il quotidiano "Hurriyet", l’ex fuoriclasse di Juve, Milan e Inter potrebbe però rimanere a lavorare in Turchia: a lui starebbe pensando il neopromosso Çaykur Rizespor. Non è da escludere però un suo possibile ritorno nel campionato italiano. In fondo la sua prima esperienza da allenatore sulla panchina della Vecchia Signora (vincente in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e piazzamento Champions raggiunto) non fu così negativo, soprattutto alla luce del successivo biennio di Allegri.

In attesa che inizi il domino degli allenatori, secondo i rumors raccolti dalla Gazzetta dello Sport nelle ultime settimane, Pirlo potrebbe finire sulla panchina del Bologna. I rossoblù stanno disputando una stagione sorprendente, (nono posto a pari punti con Fiorentina e Torino) sotto la guida di Thiago Motta, finito nelle mire di numerosi club importanti. E a quanto pare nel caso in cui il tecnico italo-brasiliano lasciasse il Bologna, potrebbe essere proprio "Il Maestro" il suo sostituto.