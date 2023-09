Quando il portiere è un goleador: ecco tutte le reti più eclatanti

La rete che non ti aspetti ha fatto esplodere di gioia tutti i tifosi laziali ma ha fatto esultare ed esaltare anche semplici sportivi e appassionati di calcio: non capita spesso di vedere fare gol all'estremo difensore di una squadra, il portiere, tantomeno in una competizione come la Champions League. Ivan Provedel, salvando la Lazio al 95° con un eccezionale colpo di testa contro l'Atletico Madrid, rimarrà nella storia della competizione e, ovviamente, di questo sport.

Il gol visto in tutto il mondo

Nell'era dei social (ma non soltanto per questo motivo), ovviamente, la rete del 29enne nato a Pordenone ha già fatto il giro del mondo. Dai maggiori quotidiani come l'Equipe alle emittenti tv come la Bbc e Cbs per arrivare anche ai media orientali quali Times of India o Free Malasya Today viene celebrata l'impresa dell'estremo difensore italiano. Anche la Uefa ha omaggiato Provedel e la sua rete perfetta segnata di testa. " È una notte che ricorderò per tutta la vita ", ha dichiarato il calciatore della Lazio ai microfoni Uefa.

Oltre a lui, nella massima competizione europea erano andati a segno il turno Sinan Bolat, Standard Liegi, che in pieno recupero realizzò una rete decisiva mandando gli avversari dell'AZ Alkmaar al terzo posto della classifica. Bisogna poi tornare indietro di molti anni per ricordarsi di portieri "goleador" come accaduto nel 2010 a Vincent Enyeama, ex portiere nigeriano, che il 18 agosto 2010 segnò su calcio di rigore contro il Red Bull Salisburgo nelle qualificazioni alla Champions League (giocava con l'Hapoel Tel Aviv). Prima ancora ecco Jorg Butt, ex portiere tedesco, che tra il 2000 e il 2009 segnò tre reti ma sempre su calcio di rigore.

Quel precedente con la Juve Stabia

Prima di passare in rassegna altri gol di illustri portieri in Italia, Provedel il "vizietto del gol" lo aveva già sviluppato un'altra volta in carriera quando il 7 febbraio 2020 segnò la rete del 2-2 per la Juve Stabia nei minuti di recupero della gara in trasferta contro l'Ascoli. Prima della magica notte del portierone laziale, l'ultima volta che un portiere realizzò una rete nel nostro Paese fu il 3 dicembre 2017 quando l'estremo difensore del Benevento, Alberto Brignoli, fece il 2-2 contro il Milan regalando il primo punto della loro storia in Serie A ai campani. Prima ancora bisogna tornare indietro a Massimo Taibi che nel 2001 mise a segno una rete su azione in Reggina-Udinese.

Come dimenticare, poi, Michelangelo Rampulla che con la casacca della sua Cremonese mise a segno, al 92', una rete nel derby contro l'Atalanta nel 1991-92. Repubblica ricorda che il più famoso portiere di questa specialità fu Lucidio Sentimenti, conosciuto anche come Sentimenti IV perché il quattro di cinque fratelli: nella sua carriera fece ben cinque gol, tutti su calcio di rigore, negli anni compresi tra il 1940 e il 1959. Antonio Rigamonti, invece, sempre grazie ai calci di rigore, mise a segno tre reti in serie A e altrettante in serie B e tutt'ora detiene il record di portiere che ha fatto più gol nei campionati professionistici.