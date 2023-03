Porto-Inter in campo stasera: chi gioca e dove vederla

Trasferta complicata per l’Inter di Simone Inzaghi nel martedì di Champions League. Nel catino ribollente dell’Estadio do Dragao, a partire dalle 21, i nerazzurri dovranno rintuzzare gli attacchi del Porto dell’ex Sergio Conceiçao, a caccia del biglietto buono per i quarti di finale. Dopo il doloroso passo falso in campionato con lo Spezia, l’undici del tecnico italiano cerca di entrare nelle prime otto d’Europa per la prima volta dalla stagione 2010-11 difendendo l’1-0 dell’andata.

A fare la differenza potrebbe essere il clima, visto che invece del supporto di San Siro, i 52mila tifosi dei Dragoes faranno del proprio meglio per spingere l’undici lusitano verso l’impresa. Dopo 12 anni di attesa, l’ansia per i nerazzurri è tanta ma non sarà una sfida semplice da decifrare. Proviamo a capire le possibili formazioni delle squadre, le chiavi tattiche e dove vedere in televisione questa gara cruciale per la stagione della Beneamata.

Inzaghi, dubbi su Lukaku e Skriniar

Il tecnico dell’Inter nella conferenza stampa di lunedì sera ad Oporto ha cercato di gettarsi alle spalle la doccia gelata del Picco e serrare i ranghi in vista di una sfida certamente non facile. A sentire l’allenatore, però, tutti in squadra sanno bene cosa fare e l’importanza della partita. “Sappiamo quello che troveremo e che domani possiamo fare un grande salto e tornare nelle migliori otto d'Europa. Per due anni di fila l'Inter è arrivata negli ottavi, non succedeva da tanto e vogliamo andare ancora più avanti. Il secondo tempo sarà ancora più stimolante, servirà concentrazione perché troviamo una squadra abituata a queste partite”. L’avvicinamento alla gara è stato complicato dall’ennesimo problema muscolare per il tedesco Robin Gosens, tra i possibili titolari. L’ex Atalanta, come comunicato dalla società, è stato sottoposto lunedì mattina a esami strumentali all'Humanitas di Rozzano. Le analisi hanno evidenziato un "leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Inzaghi non si sbottona troppo in conferenza stampa ma ammette che la situazione non è chiara: “Ho parecchi dubbi, che domani scioglierò, sia su Lukaku che su Skriniar. In attacco devo ancora decidere, Skriniar è fermo da due settimane e mezzo e oggi ha fatto il primo allenamento completo in gruppo. Dovrò valutare, so cosa ha fatto Milan per essere in questa partita, dalla gara di andata quando mi ha chiesto il cambio non è riuscito più ad allenarsi e ora ha dato grande disponibilità”. Il rientro di Skriniar e Dimarco ha aperto i dubbi a centrocampo, mentre in difesa ci si dovrebbe affidare a Matteo Darmian, Francesco Acerbi ed Alessandro Bastoni. Il consueto 3-5-2 sarà completato dal rientro di Onana, Dumfries sugli esterni ed il trio di centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. A dare una mano a Lautaro Martinez sembra quasi sicuro l’ingresso dal primo minuto di Edin Dzeko, con Romelu Lukaku che potrebbe entrare a partita in corso.

Conceiçao, tentazione tridente

Il tecnico portoghese ha ostentato sicurezza nella conferenza stampa pre-partita, pur senza negare le difficoltà della sfida contro la sua ex squadra: “Sarà una partita equilibrata, molto difficile, contro una squadra ricca di ottimi giocatori. Conosciamo il nostro avversario ma soprattutto sappiamo bene cosa siamo capaci di fare. Vogliamo essere intensi, bravi nel pressing, aggressivi e, soprattutto, intelligenti”. La necessità di dover vincere con almeno due gol di scarto per evitare l’azzardo dei supplementari sembra aver convinto l’ex Lazio a schierare un 4-3-3 molto offensivo, anche se qualcuno ha ventilato l’ipotesi di un più equilibrato 4-4-2. Conceiçao dovrà fare a meno del motorino di centrocampo Otavio, squalificato e di Joao Mario, infortunato. I dubbi maggiori, comunque, riguardano l'attacco dei portoghesi.

La linea di difesa sembra sicura, con Manafà, Pepe, Marcano e Zaidu, mentre il centrocampo potrebbe cambiare se il tecnico dovesse adottare il tridente in attacco. Il trio Uribe, Gruijic ed Eustaquio potrebbe far posto in caso di un approccio più conservativo all’ingresso dei laterali Franco e Galeno, comunque disponibili. Il tridente fantasia incentrato sull’iraniano Taremi ed il guizzante Pepé potrebbe creare parecchi problemi alla retroguardia nerazzurra. Probabilmente, però, toccherà aspettare fino a stasera per capire come si schiereranno in campo i padroni di casa.

Le possibili formazioni

Porto (4-3-3): D. Costa; Manafà, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic, Eustaquio; Pepe, Taremi, Galeno. All. Sergio Conceicao

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi

Dove vederla in televisione

Come succede sempre per le gare del martedì, l’incrocio dell’Inter sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5 a partire dalle 20.45. La partita dell’Estadio do Dragao sarà comunque disponibile anche sui canali 201, 213 e 252 di Sky, sia in HD che in 4K. Se poi foste impegnati e non poteste godervi questa partita determinante dal divano di casa vostra, le opzioni non mancano: lo streaming sarà disponibile su Sky Go, Now Tv ed Infinity Plus, come su MediasetPlay.

A fare la differenza potrebbero essere i telecronisti, con Sky che si affida alla coppia storica Fabio Caressa-Beppe Bergomi. Mediaset, invece schiererà Riccardo Trevisani in telecronaca e Massimo Paganin al commento tecnico. A seguire, sempre sull'ammiraglia Mediaset, il ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Buona partita a tutti!