Il Portogallo stende il Ghana e CR7 entra nella storia dei Mondiali

Il Portogallo di Fernando Santos vince per 3-2 contro il Ghana e parte così con il piede giusto ai Mondiali in Qatar. A decidere il match contro gli africani le reti di Cristiano Ronaldo, su rigore, Joao Felix e Rafael Leao (al primo gol con la maglia della nazionale e dopo soli 5' dal suo ingresso in campo). Cristiano Ronaldo, tra l'altro, con questo gol diventa il primo calciatore a segnare in cinque diverse edizioni dei Mondiali (2006-2010,2014, 2018 e 2022). In mezzo ai tre gol dei lusitani il momentaneo pareggio siglato da André Ayew e la rete finale di Bukari al minuto 89'. Con questo successo il Portogallo sale a quota 3 punti, Corea del Sud e Uruguay a quota 1, ultimo il Ghana a quota 0.

La partita

Esordio ai Mondiali per il Portogallo di Fernando Santos che si affida al collaudato modulo 4-3-1-2 con Cristiano Ronaldo e Joao Felix punte, con alle loro spalle Bernardo Silva. Bruno Fernandes, Otavio e Neves e dare equilibrio e qualità al centrocampo con Cancelo e Guerreiro sugli esterni. Rafael Leao parte dalla panchina. Il Ghana di Addo si affida a un prudente 5-4-1 con con gli esperti Thomas Partey e André Ayew a centrocampo insieme al promettente Kudus, in attacco ci sarà Inaki Williams che solo nel 2022 è riuscito ad ottenere la cittadinanza ghanese.

Primo tempo

Il Portogallo tiene il possesso del pallone e l'iniziativa per quasi tutto il primo tempo, con il Ghana intento solo a difendersi. La più grande chance capita sui piedi, in questo caso poco educati, di Cristiano Ronaldo che al 10' non controlla bene la sfera su un regalo della difesa africana e va poi a sbattere contro Ati Zigi. Ancora CR7 decolla di testa al 14' ma non è preciso. Al 31' ecco le lamentele dell'ex Juventus che deposita in rete la sfera con l'arbitro Elfath che aveva già fermato il gioco per fallo dello stesso Cristiano su Djiku. Il primo tempo finisce con il possesso palla lusitano che non riesce a produrre gol.

Secondo tempo

Nella ripresa la prima grande occasione è del Ghana con il tiro di sinistro di Kudus che spaventa Diogo Costa. Al 63' eco l'episodio che fa svoltare la partita in favore dei lusitani per un fallo di Salisu. Dal dischetto CR7 sblocca la partita portando avanti il Portogallo. Con questo gol Ronaldo diventa il primo giocatore a segnare in 5 edizioni dei Mondiali. Il gol dei lusitani, però, sveglia il Ghana con Kudus che al 71' spaventa ancora Diogo Costa, mentre due minuti dopo ecco la rete del pareggio di Ayew su assist dello scatenato Kudus. Bel gol del giocatore dell'Al-Sadd che anticipa Danilo e buca Costa. Passano cinque minuti e il Portogallo trova il gol del sorpasso con Joao Felix su assist di Fernandes che sfrutta alla grande un errore in disimpegno del Ghana che due minuti dopo commettere lo stesso errore regalando la palla a Fernandes che serve questa volta Leao che segna il suo primo gol con la sua nazionale. Nel finale Bukari segna di testa il gol del 3-2 ed esulta alla CR7.

Il tabellino

GHANA (5-4-1): Ati Zigi; Seidu (92' Semenyo), Djiku, Salisu (66' Lamptey), Amartey, Rahman; Kudus (76' Bukari), Partey, Abdul Samed (92' Kyereh), André Ayew (77' Jordan Ayew); Iñaki Williams. Ct: Otto Addo

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Rúben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, Neves (77' Rafael Leao), Otavio (56' Carvalho); Bernardo Silva (88' Palhinha); João Félix (88' Joao Mario), Cristiano Ronaldo (88' Ramos). Ct: Fernando Santos

Marcatori: 64' Cristiano Ronaldo (P), 73' Ayew (G), 78' Joao Felix (P), 80' Rafael Leao (P), 89' Bukari (G)

Ammoniti: Kudus (G), Ayew (G), Seidu (G), Pereira (P), Williams (G), Bruno Fernandes (P)

Arbitro: Ismail Elfath (America)