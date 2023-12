"Potrebbe essere l'ultima...". Giorgio Chiellini verso l'addio al calcio

La finale persa per 2-1 contro il Columbus Crew, che ha vinto il titolo della Mls, potrebbe essere stata l'ultima partita della lunga carriera di Giorgio Chiellini. In un'intervista concessa alla conclusione del match, l'ex difensore della Juventus ha parlato apertamente dei dubbi sul suo immediato futuro, che potrebbe portarlo lontano dal rettangolo di gioco fin dalla prossima stagione. Il sogno è quello di proseguire il suo percorso di crescita post agonistico nel mondo del calcio dietro una scrivania, ricoprendo magari un ruolo da dirigente nella società con cui ha legato indissolubilmente il suo nome, la Juventus.

"Purtroppo una delle due squadre deve perdere" , esordisce l'ex difensore della nazionale, parlando della sconfitta subita in finale dal suo Los Angeles Fc., "ho imparato a vincere e a perdere, loro stanotte sono stati migliori di noi" . Analizzando la stagione appena conclusa, il giudizio del difensore pisano è decisamente positivo: "È meglio perdere in finale, che al primo turno. Il club, l'organizzazione, devono essere orgogliosi, è stato un bellissimo viaggio" , ribadisce Chiellini.

Resta qualche dubbio su cosa accadrà nel suo futuro immediato. "Potrebbe essere stata la mia ultima partita. Mi prenderò un paio di giorni per decidere" , spiega ai giornalisti. "Ho ancora dei dubbi, devo capire cosa devo seguire: se la mia testa, il mio cuore o la mia gamba" , precisa il difensore, "e nelle ultime settimane sono arrivate tante chiamate diverse" . L'esperienza in Mls è stata emozionante ed appagante: "Sono arrivato l’anno scorso con molti sogni e speranze, ma non avrei mai potuto sognare quello che ho vissuto in questi 18 mesi" , ammette l'ex giocatore della Juventus, "è qualcosa che mi è entrato nel cuore, nel sangue" . "Devo parlare con la famiglia e capire i nostri obiettivi. Ma resterò sicuramente a Los Angeles fino a giugno del prossimo anno. Vedremo" , aggiunge.

Il sogno è quello di restare nel mondo del calcio, ma non in panchina. "La mia aspirazione è lavorare di più nel management, ho una laurea in economia e un Mba in calcio: fare l'allenatore richiede invece una tale dedizione al lavoro, e ora non la sento" . Chiaro che quando si parla di un futuro da dirigente il pensiero corra verso Torino. "Non voglio essere un bugiardo, nel mio futuro vedo la Juventus" , spiega Chiellini. "Non so in quale posizione, ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato a ognuno di loro e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione" .