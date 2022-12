Quella presenza che ha infastidito Messi e messo in imbarazzo la Fifa

L'Argentina di Lionel Scaloni si è laureata campione del mondo battendo in finale la Francia di Didier Deschamps al termine di una partita meravigliosa, ricca di gol, di colpi di scena e terminata ai calci di rigore. Peccato che durante la premiazione dell'Albiceleste ci sia stato un qualcosa che ha turbato, in teoria, la sensibilità di Lionel Messi: la presenza dello chef/imprenditore Salt Bae. A riportare questa notizia l'autorevole quotidiano inglese Times che ha bacchettato e non poco il numero uno della Fifa Gianni Infantino.

Salt Bae, il suo vero nome è Nusret Gokce, era presente alla finale dei Mondiali disputati in Qatar e si trovava addirittura in campo al momento della premiazione dell’Argentina. Il Times presenta lo chef turco come proprietario di una catena di ristoranti di carne estremamente costosi e amico di Gianni Infantino, ed è proprio qui che si sarebbe creato dell'imbarazzo all'interno della Fifa per la sua presenza durante la cerimonia di premiazione dell'Argentina campione del mondo.

Lo chef ha violato il protocollo Fifa? Questo è il quesito che si sta ponendo il Times, a meno che Salt Bae non godesse di un accredito speciale. Nusret Gokce ha inoltre pubblicato una serie di fotografie, sui suoi profili social, che lo ritraggono insieme ai calciatori argentini tra cui Messi (sarà stato infastidito dalla cosa?) e si è anche immortalato con la coppa del mondo. In tanti, però, si stanno chiedendo se il turco avesse un accredito per poter essere nel vivo della premiazione.

Messi snubs Salt Bae pic.twitter.com/PLl994CCHB — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 19, 2022

Il Times ricostruisce come nel 2019 Infantino e Salt Bae abbiano stretto un forte rapporto di amicizia. Nel 2019, in un video pubblicato sull’account Instagram di Salt Bae dal suo ristorante di Dubai, Infantino dichiarò: “È il numero 1, la carne qui è incredibile. Il cibo è come il calcio è i sentimenti, è l’emozione, è l’amore tutti gli ingredienti li possiamo trovare qui grazie a quest’uomo" . E anche se avesse avuto l'accredito speciale per poter essere a bordo campo e dunque nel vivo della premiazione verrebbe il dubbio che si tratti di clientelismo o di trattamento speciale riservato agli amici di Infantino.

Al momento, però, non ci sono elementi per giudicare l'operato della Fifa e di Infantino, con il Times che ha voluto ripercorrere quanto successo pochi istanti dopo il triplice fischio della finale del Mondiale basandosi sulle fotografie postate sui social da Salt Bae, che di certo non è una presenza che passa inosservata.