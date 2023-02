Il primo squillo di Paulo Sousa: tris della Salernitana contro il Monza

La Salernitana segna tre gol nel secondo tempo e stende il Monza all'Arechi conquistando tre punti di capitale importanza per tenere a distanza la zona retrocessione. Coulibaly, Kastanos e Candreva regalano a Paulo Sousa la prima vittoria sulla panchina granata.

Dopo l'esordio amaro contro la Lazio, l'allenatore portoghese ha l'intuizione vincente di inserire Kastanos a centrocampo e di spostare Candreva alle spalle di Piatek, entrambi in rete nella gara. Il gol che sblocca la partita è una magia di Coulibaly a inizio ripresa con un destro a giro che termina nell'angolino dove Cragno non può arrivare. Arriva la reazione dei brianzoli con Carlos Augusto che cerca in mezzo Dany Mota, il suo tiro ravvicinato chiama a un miracolo Ochoa.

La Salernitana trova spazio e non perdona al minuto 65: ripartenza granata, sulla palla vacante si avventa Kastanos che trova il gol del 2-0 calciando potente sotto la traversa senza lasciare scampo a Cragno. Al minuto 71 Candreva mette a segno la rete del definitivo 3-0: Piatek prova la conclusione, non perfetto Cragno nella risposta e il più lesto di tutti è Candreva che firma il gol che chiude il match. Nel finale l'attaccante polacco si divora il 4-0 calciando alle stelle a porta praticamente sguarnita. La squadra di Palladino era rimasta anche in dieci per l'espulsione di Donati (doppia ammonizione).

Vittoria fondamentale per i granata che conquistano tre punti d'oro per la salvezza e si portano momentaneamente a +7 dal Verona terzultimo (in campo domani contro la Fiorentina). Il Monza incassa la seconda sconfitta consecutiva e si allontana dal settimo posto.

Le reazioni

"Siamo ancora molto lontani da quello che possiamo fare, non è che dopo una vittoria siamo tutti bravi. Abbiamo giocato con una squadra matura che ci ha creato diverse difficoltà, difensivamente è stato difficile con il Monza, abbiamo speso energie ma siamo stati bene in campo per quasi tutta partita". Queste le parole di Paulo Sousa che commenta così il successo ottenuto dai granata in casa con il Monza. "Dopo il grande gol di Coulibaly siamo cresciuti ancora di più in fiducia e convinzione - spiega a Dazn l'allenatore -. L a squadra è in crescita, chi è entrato ha dato ritmo e intensità, a livello tattico abbiamo fatto bene e si è vista una grande intesa tra chi giocava e chi stava fuori e anche con il pubblico: Continuando così possiamo fare un'impresa che è salvarci e continuare il nostro progetto in Serie A".

"Questa partita ci farà crescere come tutte quante le altre. Questa 'incazzaturà di oggi ci servirà per il prosieguo, dobbiamo trasformare la rabbia in rabbia agonistica: analizzeremo la gara bene e ci darà slancio" . Lo dice Raffaele Palladino, dopo la sconfitta incassata dai suoi all'Arechi. "Credo che l'approccio alla partita nel primo tempo sia stato ottimo - spiega ai microfoni di Dazn il tecnico -. Sapevamo che la Salernitana poteva difendere chiudendo le linee di passaggio, abbiamo rischiato su qualche ripartenza ma poco o nulla e abbiamo avuto le occasioni per poter far male, una clamorosa con Ciurria. Nel secondo tempo ci siamo disuniti, abbiamo peccato di ingenuità, non abbiamo avuto pazienza. Dopo il primo gol ci siamo innervositi e abbiamo forzato qualche giocata essendo poco lucidi: abbiamo perso identità. Poi c'è anche la bravura degli avversari che si sono chiusi e hanno fatto male nelle ripartenze. Dopo il 2-0 siamo andati in difficoltà e purtroppo è andata male, ma non dobbiamo fare drammi".

Il tabellino

SALERNITANA - Ochoa, Gyomber (29' st Lovato), Daniliuc, Pirola, Sambia (64' st Mazzocchi), L.Coulibaly, Crnigoj (19' st Maggiore), Bradaric, Candreva (90' Botheim), Kastanos (74' Nicolussi Caviglia), Piatek. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Bohinen, Bonazzoli, Vilhena, Valencia, Dia, Iervolino. Allenatore: Paulo Sousa

MONZA - Cragno, Izzo, Pablo Marí (84' Colpani), Caldirola (65' Petagna), Ciurria, Pessina, Sensi (46' Donati), C. Augusto, Caprari (74' Ranocchia), Machin, Gytkjaer (46' Mota Carvalho). A disposizione: Di Gregorio, Sorrentino, Barberis, Valoti, Carboni, Anto, Colombo, Ferraris, D'Alessandro, Vignato. Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: Coulibaly (S) 51', Kastanos (S) 65', Candreva (S) 71'

Ammoniti: Crngoj (S), Caldirola (M), Pablo Marì (M), Kastanos (S)

Espulsi: Donati (M) 87'

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli