Il PSG demolisce il Real Madrid e vola in finale del Mondiale per Club

Il Paris Saint-Germain domina il Real Madrid (4-0) al MetLife Stadium di East Rutherford e si qualifica per la finale del Mondiale del Club, dove affronterà il Chelsea, domenica 13 luglio. La squadra di Luis Enrique si dimostra ingiocabile anche per i Blancos e si sbarazza di Mbappé e compagni senza problemi. Con una partenza bruciante i parigini segnano tre gol già nella prima frazione, grazie ad una doppietta di Fabian Ruiz (6', 24'), nel mezzo il gol di Ousmane Dembélé (9'). Un primo tempo strabordante che stordisce il Real. La ripresa è pura gestione per il Psg, che chiude i conti nel finale con Gonçalo Ramos. Il Real dimostra di essere ancora indietro. Ci sarà tanto da lavorare per Xabi Alonso. Luis Enrique sogna l'ennesimo titolo in una stagione, che potrebbe diventare leggendaria.

La partita

Il Psg parte subito fortissimo. Al 4' Fabian Ruiz prova il mancino a giro ma trova l'ottima respinta di Courtois. Passa un minuto e Nuno Mendes, calcia a botta sicura dopo aver combinato con Hakimi. Ancora decisivo il portiere belga, che respinge con i piedi. Al 6' la squadra di Luis Enrique trova il vantaggio. Doué da destra mette in mezzo, Asencio controlla malissimo. Ne approfitta Dembélé, steso da Courtois. Sarebbe rigore, ma Marciniak attende lo sviluppo dell'azione che si chiude conil tap-in a porta sguarnita di Fabian Ruiz. Al 9' arriva il raddoppio. Errore madornale di Rudiger, che nel provare a controllare il pallone lo cicca clamorosamente. Ne approfitta Dembélé, che si presenta davanti a Courtois e lo infila.

Il Real è alle corde. Al 20' ci prova Hakimi: diagonale fuori di poco. Si vede finalmente Mbappé con un tiro da dentro l'area di destro: una deviazione di Marquinhos favorisce la parata di Donnarumma. Il Psg però è spietato. Al 24' Hakimi triangola in velocità con Dembélé, si presenta in area e serve al centro Fabian Ruiz: controllo e conclusione vincente dell'ex Napoli, che trova la doppietta. I parigini sono in pieno controllo della partita. Al 40' Kvaratskhelia si sposta la palla in area sul destro eludendo l'intervento di Asencio, ma non riesce a trovare la porta. Finisce così un primo tempo senza storia.

Nella ripresa si riparte con lo stesso copione. Dembélé da sinistra serve in area Doué, che a tu per tu con Courtois non sbaglia: Marciniak però annulla per fuorigioco. Il Real alza il baricentro e costruisce una bella azione, chiusa da Mbappé con un tiro sopra la traversa. I ritmi ora sono più bassi. Comincia la girandola dei cambi ed entra anche Modric, all'ultima presenza con la maglia del Real. Il neo entrato Mayulu vince un contrasto con Modric e lancia Gonçalo Ramos, che si presenta in area e conclude venendo chiuso da Fran Garcia. Al 73' di nuovo pericoloso il portoghese, entrato da pochi minuti che, innescato in area da Hakimi, conclude sull'esterno della rete. All'87' ennesima azione insistita del Psg, chiusa con un assist di Barcola per Ramos che controlla e deposita alle spalle di Courtois.

Il tabellino

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3) - Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes (79' Lee); Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (66' Zaire-Emery); Dembélé (59' Gonçalo Ramos), Doué (66' Mayulu), Kvaratskhelia (59' Barcola). Allenatore: Luis Enrique

REAL MADRID (3-4-2-1) - Courtois; Rudiger, Tchouaméni, Asencio (64' Militao); Valverde, Bellingham (64' Modric), Arda Guler (83' Vazquez), Fran Garcia; Gonzalo Garcia (71' Carvajal), Vinicius Junior (65' Brahim Diaz); Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso

Marcatori: Fabian Ruiz (P) 6' e 24', Dembélé 9', Gonçalo Ramos (P) 87'

Ammoniti: Tchouaméni (R), Neves (P), Carvajal (R)

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)