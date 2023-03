Pugno in faccia e naso fratturato: Bianco aggredito in campo da un tifoso turco

Episodio choc nel finale dell'incontro tra Sivasspor e Fiorentina valido per gli ottavi di finale di Conference League: durante i minuti di recupero, infatti, un tifoso della squadra turca è entrato in campo e ha sferrato un forte pugno in pieno volto al calciatore viola Alessandro Bianco, provocandogli la frattura del naso.

L'aggressione

Un fatto a dir poco increscioso, tanto da far passare in secondo piano il meritatissimo trionfo della squadra italiana, che col successo per 4-1 sul campo di Sivas (all'andata al Franchi il match si era concluso col risultato di 1-0 sempre per la Viola) ha conquistato l'accesso ai quarti di finale della competizione continentale. L'aggressione si è verificata poco dopo i festeggiamenti per la rete del definitivo 4-1 per la Fiorentina, siglata al minuto 89 da Gaetano Castrovilli. Superate le barriere, il tifoso turco è entrato sul rettangolo di gioco e ha colpito il giovane centrocampista viola con un pugno al viso.

Alessandro Bianco si è portato immediatamente le mani al volto a causa del forte dolore, iniziando a perdere copiosamente sangue dal naso. Immediata l'assistenza da parte dello staff medico della Fiorentina, che ha prestato i primi soccorsi al calciatore ferito: le conseguenze dell'aggressione subita sono state successivamente mostrate sui social network dallo stesso Bianco, che ha commentato con un amaro "Non male" .

La situazione è sfuggita di mano alle forze dell'ordine, costrette a scortare i giocatori della Fiorentina fino all'ingresso degli spogliatoi, dato che dagli spalti dell'impianto di Sivas ha iniziato a piovere di tutto. Bianco, che ha riportato la frattura del naso e qualche escoriazione al volto, avrebbe già deciso di adire le vie legali.

I commenti

"Il pugno dato a Bianco è una roba vergognosa, non se lo aspettava nemmeno" , ha commentato in conferenza stampa l'allenatore della Fiorentina. "Ha il naso rotto. Sembrava una festa, anche loro con uno stadio così pieno hanno spinto i loro giocatori e questo gesto rovina tutto, nonostante anche la vittoria" , ha proseguito Vincenzo Italiano. "Un ragazzo di 20 anni che subisce una cosa del genere macchia una bella partita e il bel pubblico che ho visto stasera. Abbiamo studiato bene il Sivasspor e sapevamo di cose erano capaci. Un grande in bocca al lupo per il loro proseguimento di stagione e chissà se ci rivedremo" , ha concluso l'allenatore della Viola.

Vergognosa aggressione a Bianco durante Sivasspor-Fiorentina pic.twitter.com/quplaAXCue — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) March 17, 2023

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha chiamato prima il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin per protestare per l'accaduto e chiedere un intervento e quindi anche l'Associazione dei Club europei (Eca). Dopo i 90 minuti Rocco Commisso ha contattato dagli Usa la squadra e l'allenatore per congratularsi con loro, esprimendo anche la propria solidarietà nei confronti del giovane centrocampista aggredito. Una volta presa visione del referto arbitrale, è più che probabile che l'Uefa faccia partire un'inchiesta interna.

Il fermo del responsabile

Il colpevole è già stato identificato e tratto in arresto dalle forze dell'ordine turche: per lui in programma un processo per direttissima. Oggi a Firenze è atteso anche il procuratore di Bianco, con cui il calciatore si confronterà per decidere come procedere legalmente nei confronti del suo aggressore.