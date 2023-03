La Fiorentina strapazza il Sivasspor a domicilio: 4-1 il finale

Una partita difficile, in una terra lontana con una squadra sospinta da un pubblico caldo ed entusiasta. Nonostante questa premessa, la Fiorentina riesce a espugnare il campo del Sivasspor, nella Turchia più lontana. Gli uomini di Italiano riescono a dilagare, recuperando persino lo svantaggio firmato da Yesilyurt Erdogan, con un "eurogol" capace di pietrificare Terracciano. Alla fine il tabellino recita 4-1, con reti di Cabral, Milenkovic, autogol di Goutas e Castrovilli. I gigliati strappano il pass verso i quarti di finale di Conference League e adesso viene il bello, con sfide sempre più importanti. Poi, si sa, l'appetito vien mangiando. Centesima vittoria della squadra toscana in ambito europeo. Grande festa per i venticinque tifosi viola a Sivas, che hanno assistito a un trionfo epico.

Una prima frazione di lotta

La Fiorentina sbarca in Turchia forte di un vantaggio di 1-0, guadagnato sul campo del Franchi grazie alla rete di Barak. Italiano sceglie una formazione tipo, eccezion fatta per lo squalificato Biraghi, che viene sostituito da Ranieri, che si prende la corsia mancina. Davanti, speranze affidate al tridente Gonzalez, Ikoné e Cabral. I padroni di casa si affidano a Yesilyurt, Caicedo e Saiz per rimettere in sesto il tabellino e guadagnare, perché no, il biglietto per i quarti di finale. Il manto del New 4 Eylul Stadium è in pessime condizioni, ma sugli spalti la risposta del pubblico è ottimale, con incasso che andrà a beneficio dei terremotati del 6 febbraio. Presenti anche una venticinquina di tifosi gigliati, che hanno scelto di affrontare una trasferta epica con la speranza di ricordare un'impresa dei loro beniamini. Nella prima frazione di gioco, le due squadre danno vita a una partita maschia, poco attenta al gioco ma più votata al duello rusticano, tutto fisico. Nei primi minuti sono i viola a spaventare Vural, con Bonaventura e Cabral, ma a rompere gli indugi ci pensa la botta da fuori area di Yesilyurt Erdogan al 35', con un siluro che viene telecomandato sotto alla traversa difesa da Terracciano. La Fiorentina non si smarrisce, riordina le idee e inizia ad arrembare verso la rete del pareggio che arriva al 44' con il solito Arthur Cabral, abile a sfruttare un tap-in, dopo la conclusione di Nico Gonzalez. La prima frazione termina sul punteggio di 1-1.

La Fiorentina raddoppia con Milenkovic

Nella ripresa le due squadre si rituffano in campo con gli stessi undici che sono rientrati nello spogliatoio al termine della prima frazione, con la Fiorentina più vivace nel ricercare la rete del raddoppio. Il più pericoloso è Rolando Mandragora, il centrocampista italiano è abile a inserirsi in area di rigore e con un rasoterra mancino mira l'angolino destro, senza però cogliere il bersaglio più grande. I viola sono particolarmente pericolosi sui calci piazzati ed è con uno di questi che la squadra di Italiano mette la freccia per il sorpasso: al 62' è proprio Nikola Milenkovic a portare in avanti i suoi, con un gran colpo di testa su sviluppo di corner. Pochi istanti dopo e la Fiorentina sfiora la rete che potrebbe mettere in archivio il match, con Cabral che viene stoppato sulla linea di rigore da Vural, bravo a rimediare con un colpo di reni alla sua papera clamorosa. Vural torna protagonista poco dopo, sempre in negativo con una topica clamorosa che costa la rete del 3 a 1 per la Fiorentina. Il portiere turco non legge bene il retropassaggio di Goutas, che gli costa l'autogol. A dieci minuti dal termine arriva anche il cartellino rosso per Arsaln del Sivasspor, per un brutale intervento nei confronti di Nico Gonzalez. I padroni di casa perdono la testa ed escono di scena dalla competizione a testa bassa. A partecipare alla festa c'è anche Gaetano Castrovilli, con una perla a giro che si infila nel set. Sul finale, dopo una girandola di cambi, la Fiorentina fa scorrere il cronometro fino al triplice fischio dell'arbitro Dabanovic. I toscani ottengono la centesima vittoria in Europa, che significa passaggio del turno e quarti di finale di Conference League.

Il tabellino

Sivasspor (4-3-3): Vural; Paluli (75' Yatabare), Appidangoye, Goutas, Ciftci, Arslan, Cofie (66' James), Charisis (dal 15' pt Ulvestad), Saiz (75' Gokay), Caicedo (66' N'Jie), Yesilyurt. A disposizione: Albayrak, Erdal, Kuckar, Musa, Ulvestad, Yildirim. Allenatore: Calimbay R.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta (68' Igor), Ranieri, Mandragora, Amrabat (83' Bianco), Bonaventura (84' Castrovilli), Ikone, Cabral (84' Kouame), Gonzalez N (84' Saponara). A disposizione: Barak, Brekalo, Cerofolini, Duncan, Jovic, Sirigu, Venuti L. Allenatore: Italiano

Marcatori: 35', Yesilyurt E (S), 44', Cabral (F), 62', Milenkovic (F), 78', autogol Goutas (F), 90', Castrovilli (F)

Ammoniti: Goutas (S), Quarta (F), Gokay (S)

Espulsi: Arslan (S)

Arbitro: Nikola Dabanovic (Macedonia)