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Pulici, Graziani & C. Ecco il Toro che vince

A 50 anni dallo scudetto oggi in campo gli eroi ’76

Pulici, Graziani & C. Ecco il Toro che vince
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Cinquant'anni dopo, oggi. Sarà una grande festa granata, quella che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino (ore 15) per celebrare i 5 decenni trascorsi dall'ultimo scudetto del Toro. Erano i tempi di Orfeo Pianelli presidente, di Gigi Radice in panchina e dei gemelli del gol Graziani-Pulici: più tanti altri, da Claudio e Patrizio Sala a Zaccarelli, da Castellini a Pecci e via discorrendo. «La Partita della Storia» farà parte di una giornata dedicata alla memoria, all'identità e alla beneficenza (incasso devoluto all'Unione Genitori Italiani), con la presenza di molti protagonisti di quella storica impresa. Tra gli ospiti scudettati figurano lo stesso Claudio Sala (capitano dell'epoca e uno degli organizzatori dell'evento, insieme a Rampanti e Pallavicini), Pulici, Castellini, Pecci, Patrizio Sala, Santin, Mozzini, Roccotelli e Cazzaniga. Attesi anche i figli di Gorin, Ferrini, Radice e Navone, oltre al nipote dell'ex presidente Pianelli. Alla giornata prenderanno parte circa 80 ex calciatori granata tra cui Cereser, Puja, Fusi, Policano, Asta, Fuser, Rosina, Vives,

Cois e Ferrante.

Previsto un premio speciale per Dossena, Bonesso e Torrisi, protagonisti dell'incredibile rimonta nel derby contro la Juve del 27 marzo 1983, quando in 3'40'' la squadra rimontò dallo 0-2 al 3-2 in una partita entrata dritta nella storia.

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