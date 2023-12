Pulici al posto di Juliano: figuraccia a Udine durante il minuto di silenzio

Una clamorosa gaffe al Bluenergy Stadium di Udine, non è sfuggita all'occhio delle telecamere, durante il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Antonio Juliano.

In occasione della 16ª giornata di Serie A, la Lega ha predisposto un minuto di silenzio in memoria dell'ex capitano del Napoli, scomparso in settimana all'età di 80 anni. Prima del calcio d'inizio di Udinese-Sassuolo, con le squadre raccolte in silenzio ed abbracciate a centrocampo, sui maxischermi dello stadio friulano è stata mostrata la foto di Paolo Pulici, ex giocatore di Torino e Fiorentina oggi 73enne, che in carriera ha giocato anche con l'Udinese, anzichè quella di Juliano. Il curioso particolare è stato mostrato da Federico Casotti, giornalista di DAZN, che ha commentato così su X: "La foto di Pulici, vivo e vegeto, al posto di quella di Juliano. Come si suol dire: allunga la vita".

La foto di Pulici, vivo e vegeto, al posto di quella di Juliano. Come si suol dire: allunga la vita. #UdineseSassuolo pic.twitter.com/bAPOaYaR1G — Federico Casotti (@federicocasotti) December 17, 2023

Accortosi della figuraccia il club della famiglia Pozzo ha fatto pervenire le sue scuse ufficiali con un tweet: "Ci scusiamo per l’errore di trasmissione della foto sui maxischermi. Udinese Calcio rinnova il proprio cordoglio per la scomparsa di Antonio Juliano". Un errore grossolano che non è stato di buon auspicio. I bianconeri infatti in vantaggio per 2-0 con i gol di Lucca e Pereyra si sono fatti poi raggiungere sul 2-2 dal Sassuolo, che pareggia con due rigori di Domenico Berardi.

Le reazioni social

L'episodio è finito subito in tendenza su X, scatenando l'ironia degli utenti. Ovviamente risentito è questo tifoso del Torino, di cui Paolino Pulici è stato bomber e simbolo: "Ora io sarò di parte perché Paolo #Pulici (lunga vita!) è stato l’eroe della mia infanzia, ma questo è l’ennesimo esempio di una sciatteria senza fine che sta stravolgendo il calcio. E Totonno #Juliano, cui il minuto di silenzio era dedicato, riposi in pace". Ci rimane male anche un tiifoso del Napoli: "Invece che #AntonioJuliano, la Dacia Arena di #Udine ricorda #PaoloPulici, che è ancora vivissimo e vegeto. Niente da fare. Anche nel commiato Totonno viene ad essere scavalcato dai colleghi del Nord".