Un punto a testa per Sassuolo e Udinese, a Defrel risponde Thauvin

Termina 1-1 la sfida salvezza fra Sassuolo e Udinese grazie alle reti, tutte nel finale di primo tempo, di Defrel e Thauvin. Un punto a testa che serve poco ad ambedue le formazioni: i neroverdi, infatti, restano al penultimo posto ad un punto dal diciassettesimo posto occupato dall'Empoli, impegnato questa sera contro la capolista Inter; per i friuliani i punti diventano 28 che valgono, invece, un margine di tre lunghezze sul Frosinone terzultimo. Nel prossimo turno gli uomini di Ballardini faranno visita al fanalino di coda Salernitana, mentre quelli di Cioffi riceveranno la capolista Inter dopo aver battuto sia Juve che Milan.

La partita

Davide Ballardini opta per Defrel nel terzetto offensivo, orfano di Berardi, alle spalle dell’unica punta Pinamonti. Gabriele Cioffi conferma il duo formato da Thauvin e Lucca davanti mentre torna titolare Samardzic, con conseguente panchina iniziale per Payero.

Primo tempo

Una buona partenza del Sassuolo trova il suo apice al 10’ quando i neroverdi vanno vicinissimi al vantaggio con Pinamonti che sotto porta manda clamorosamente al lato su una respinta corta di Okoye dopo una conclusione velenosa di Laurienté. I padroni di casa stanno difendendo bene e ripartendo con ordine, non lasciando alcuno spazio agli ospiti che stanno producendo un possesso palla piuttosto sterile. La reazione dell’Udinese arriva a ridosso della metà del primo tempo ma sia Lovric che Thauvin sono imprecisi sotto porta: il primo appoggia comodamente nelle braccia di Consigli, il secondo dal dischetto del rigore spara clamorosamente a lato. Clamorosa l’occasione sui piedi di Lucca al 35’ che servito con il contagiri da Lovric al centro dell’area anticipa Consigli e indirizza verso l’angolino, provvidenziale il salvataggio di Tressoldi che sulla linea spazza via e mantiene inviolata la porta. È nel finale del primo tempo che la gara si infiamma: prima Defrel porta in vantaggio il Sassuolo sfruttando al meglio un filtrante perfetto di Okoye che lo ha messo a tu per tu davanti ad Okoye; poi Thauvin, dopo appena 180’ secondi, trova il pari triangolando con Pereyra e superando Consigli dopo una ripartenza fulminea.

Secondo tempo

Inizio scoppiettante in questa ripresa esattamente come il finale della prima frazione: prima sono gli ospiti ad andare vicini al vantaggio con Lovric ma la sua conclusione esce a fil di palo; subito dopo è il turno di Pinamonti che, però, appoggia comodamente nelle braccia di Okoye dopo un ottimo controllo. Neppure la quarta volta è quella buona per Lovric quando siamo a venti dalla fine, che su una sponda di Lucca spacca letteralmente la traversa in girata dopo un tocco provvidenziale di Consigli che impedisce agli ospiti di passare in vantaggio: sugli sviluppi il direttore di gara ferma tutto per una posizione di fuorigioco. Ancora sfortunato l'Udinese quando siamo a poco meno di dieci minuti dall'assegnazione del recupero: dai trenta metri una punizione ben calciata da Samardzic colpisce in pieno la traversa senza che Bijol prima e Thauvin poi riescano a toccare la sfera per battere Consigli, in un finale di gara nel quale sono tanti gli errori negli ultimi venti metri da parte di tutte e due le squadre. Fra i rimorsi per i due legni dell'Udinese e la poca concretezza sotto porta del Sassuolo arriva il triplice fischio del direttore di gara che mette la parola fine ad una gara nella quale, specilamente nel secondo tempo, è stata la paura di perderla a fare da padrone.

Il tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic (72’ Boloca), Matheus Henrique (80' Castillejo); Defrel (79' Bajrami), Thorstvedt, Laurientè (91' Laurientè); Pinamonti.

: Davide Ballardini: Okoye; Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric (77' Zarraga), Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin (89' Ehizibue), Lucca (89' Success).: Gabriele Cioffi: 41’ Defrel (S), 44’ Thauvin (U): Lucca (U), Bijol (U), Doig (S): Michael Fabbri (Ravenna)