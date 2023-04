Spuntano i Qr code sui seggiolini dello stadio: ecco a cosa servono

Sarà una novità assoluta disponibile da oggi, giorno della super sfida di campionato tra Roma e Milan allo Stadio Olimpico: in alcuni settori della Tribuna Monte Mario gli spettatori potranno rimanere seduti per tutti e 90 i minuti della gara con la possibilità di ordinare bevande e cibo inquadrando il qr code presente nel seggiolino di fronte senza la necessità di spostarsi dal proprio posto.

Ecco come funziona

Addio, quindi, al fuggi fuggi generale al termine del primo tempo e alle lunghe file che si creavano in corrispondenza dei bar adibiti alla vendita di birre, panini, pop-corn e quant'altro: con l'accordo tra Sport e Salute e la Epc Group (Events Planning & Catering S.r.l.) che gestisce i punti di ristoro dell'impianto, lo spettatore potrà rimanere comodamente seduto in tribuna per tutta la gara con la possibilità di ordinare e ricevere a "domicilio" (come accade per i servizi di delivery che arrivano nelle case) i prodotti scelti.

Come si legge su Repubblica, saranno necessari uno smartphone che inquadri il codice come avviene già da molto tempo nei menu al ristorante e una carta di credito (o debito) per pagare e il gioco è fatto: per adesso il servizio sarà disponibile soltanto nell'area sud della Tribuna Monte Mario e nell'area elite ma verrà presto esteso anche ad altri settori dello stadio nelle prossime settimane e ovviamente valido per le partite casalinghe di Roma e Lazio. Questo servizio sarà operativo sin dall'apertura dei cancelli e dall'ingresso degli spettatori e valido fino a 30 minuti dal fischio finale della gara: ogni tifoso avrà a disposizione una fascia oraria di 15 minuti (es 20-20.15, 20.15-20.30 ecc.) per poter fare l'ordine e ricevere quanto richiesto.

Le altre novità

Decine di migliaia di persone potranno così migliorare la loro esperienza allo stadio come avviene già nei migliori impianti europei dove l'esperienza degli spettatori non si ferma soltanto al calcio giocato: l'idea di questo servizio è nata nel 2022 e diventa operativa in queste ore. Per non far perdere neanche un minuto di gara o del riscaldamento dei calciatori, poi, saranno installati alcuni schermi tv nei bar così da dare la possibilità a tutti, mentre attendono il loro turno in fila per l'acquisto dei prodotti, di assistere a tutto quanto accade sul terreno di gioco. Non è finita qui perché è prevista anche l'installazione di alcuni touch screen per velocizzare le ordinazioni: insomma, lo stadio Olimpico si "aggiorna" diventando sempre più a misura di famiglie e spettatori.