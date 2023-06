Quando ricomincia la Serie A? Ecco tutte le date della stagione 2023-24

La Figc ha reso note le date ufficiali d'inizio e fine dei campionati nazionali della prossima stagione sportiva, a partire dalla Serie A: la caccia al Napoli, campione d'Italia scatterà il 20 agosto 2023 e si concluderà il 26 maggio 2024, mentre la finale della Coppa Italia è in programma il 15 maggio 2024.

Grandi novità arrivano dalla Supercoppa italiana, che cambia format. Saranno quattro le squadre che parteciperanno giocando una Final Four (semifinali e finale). L'Arabia Saudita sarà ospite dell'evento che, sarà inserita a gennaio (tra il 4 e l'8). A sfidarsi non saranno più la vincitrice dello scudetto e la detentrice della Coppa Italia (come avvenuto finora) ma le prime due classificate in Serie A e le finaliste del trofeo tricolore. Si sfideranno dunque in partita secca Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio.

Le date della prossima stagione

domenica 20 agosto 2023 – Inizio Serie A

10 settembre 2023 – Pausa Nazionali

15 ottobre 2023 – Pausa Nazionali

19 novembre 2023 – Pausa Nazionali

sabato 30 dicembre 2023 – Turno di campionato (senza squadre impegnate nella Supercoppa italiana)

sabato 6 gennaio 2024 – Turno di campionato

domenica 26 maggio 2024 – Fine Serie A

Il calendario della Nazionale, impegnata per le qualificazioni dell’Europeo 2024 a partire da settembre, scandirà le pause del campionato. A settembre, ottobre e novembre sono previsti doppi turni di qualificazioni: la formazione del Ct Roberto Mancini giocherà il 9 settembre 2022 contro la Macedonia del Nord e tre giorni più tardi ospiterà l’Ucraina. In mezzo, domenica 10, il campionato si fermerà.

Coppa Italia Frecciarossa – finale 15 maggio 24

Serie B – inizio 19 agosto 23 – termine 10 maggio 24

Serie C – inizio 27 agosto 23 – termine 28 aprile 24

La nuova Serie A

Atalanta Bologna Cagliari (neopromossa) Empoli Fiorentina Frosinone (neopromossa) Genoa (neopromossa) Hellas Verona Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli (campione d'Italia) Roma Salernitana Sassuolo Torino Udinese

La nuova Serie B

Ascoli Bari Catanzaro (neopromossa) Cittadella Como Cosenza Cremonese (retrocessa) Feralpisalò (neopromossa) Lecco (neopromossa) Modena Palermo Parma Pisa Reggiana (neopromossa) Reggina Sampdoria (retrocessa) Spezia (retrocessa) Sudtirol Ternana Venezia

Restano due le questioni in sospeso: c’è quella del Lecco, che non ha presentato in tempo la documentazione per utilizzare lo stadio di Padova, ma la questione della pec inviata in tempo utile per avere una proroga è stata verificata. Poi c’è la Reggina, con tutto il consiglio d’amministrazione dimissionario e con seri problemi societari. In caso di esclusione di Lecco o/e Reggina sarebbero, nell’ordine, Brescia e Perugia le ripescate, che lascerebbero a quel punto slot liberi in Serie C. Se ne saprà di più 7 luglio, giorno del Consiglio Federale. Si prevede un estate di ricorsi e carte bollate.