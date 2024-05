Quanto valgono i club europei. Fra le prime dieci neanche un'italiana. Sale l'Inter

Inter e Milan hanno quasi annullato il gap con la Juventus, in termini di valore d'impresa. Lo spiega l'ultimo report di Football Benchmak, la Juve resta il club italiano dal maggior valore, a quota 1,7 miliardi, ma le milanesi si sono avvicinate parecchio: i rossoneri (1.436 milioni) davanti ai nerazzurri (1.424). Un trend negativo quello dei bianconeri iniziato con l'addio di Cristiano Ronaldo mentre al contrario, Inter e Milan sono tornate a vincere in Italia e a farsi strada nelle coppe europee.

Ma cos'è il valore d'impresa di un club? Viene calcolato come il patrimonio netto più i debiti e meno la cassa. Football Benchmark lo ha analizzato attraverso la metodologia del multiplo del fatturato corretto basata su questi cinque parametri:

Per questa nona edizione dello studio "Football clubs’ valuation: The European Elite" sono stati utilizzati i bilanci societari 2021-22 e 2022-23. L’Inter valeva 400 milioni nel 2016, quando fu acquistata dal gruppo Suning. In questi otto anni il suo valore d’impresa si è incrementato di un miliardo. Il Milan ha fatto lo stesso ma in un arco temporale più corto, tant’è che il club europeo cresciuto di più per la terza annata consecutiva: +35% nel 2022, +83% nel 2023, +35% nel 2024.

Da considerare anche i fattori specifici. I risultati sportivi di Inter e Milan hanno spinto i ricavi e il valore del parco calciatori. Così se i rossoneri l'anno scorso hanno conseguito l’utile di bilancio. I nuovi proprietari di Oaktree possono valorizzare ulteriormente l'Inter. Come? Sui ricavi commerciali i nerazzurri hanno un ritardo da colmare con Juve e Milan. Sul medio-lungo periodo, invece, uno stadio di proprietà giocherà un fattore fondamentale.

