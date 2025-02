"Quasi ricattati". Il retroscena sulla cessione di Kvaratskhelia

Ascolta ora 00:00 00:00

"C'eravamo tanto amati" è il titolo del celebre film del 1974 di Ettore Scola con un cast di attori di prim'ordine tra cui Vittorio Gassman e Nino Manfredi. Pellicola a parte, in ambito calcistico quel titolo si potrebbe parafrasare con la cessione dell'attaccante Khvicha Kvaratskhelia, 23 anni, dal Napoli al Paris Saint-Germain nella finestra del mercato di riparazione invernale. Dopo essersi tanto amati, però, in questo caso il lieto fine non c'è stato e lo ha detto chiaramente il direttore sportivo della società partenopea, Giovanni Manna, in conferenza stampa.

Le accuse del direttore sportivo

" Kvaratskhelia? Non eravamo ricattati, ma quasi. Siamo stati costretti a cederlo a gennaio ", ha spiegato senza mezzi termini Manna. D'accordo che la cifra della cessione, 70 milioni di euro, è sicuramente un ottimo bottino (specialmente in questo periodo dell'anno) ma è il modo che non è piaciuto dopo tre anni insieme che hanno portato a 85 presenze e 28 reti da parte dell'attaccante. " Ringraziamo Kvara - ha aggiunto Manna - per quello che ha dato al Napoli e per ciò che ha fatto per la società e per i tifosi. Ma non è vero che la sua cessione serviva per risanare il bilancio" .

Il mancato rinnovo

Questa telenovela era ormai nota agli addetti ai lavori e andava avanti già dalla scorsa estate: Kvara è stato a lungo corteggiato dalla società parigina ma si pensava che, quantomeno, la stagione attuale in Serie A potesse essere conclusa come da contratto. Il Napoli di Conte vola in classifica e lo stesso allenatore, in tempi non sospetti, aveva fatto sapere di essere rimasto deluso dalla richiesta del calciatore di volere andare via. " Abbiamo trattato con lui il rinnovo fino a 20 giorni prima del passaggio al Psg, ma le dinamiche del mercato e la volontà del calciatore ci hanno indotto ad acconsentire alla cessione ", ha concluso Manna sull'argomento.

La critica della stampa francese

Ma come è iniziata l'avvenuta al Psg da parte di Kvaratskhelia? Sicuramente non bene almeno secondo la stampa transalpina che ha già riservato parole non proprio al miele. Il tecnico dei parigini, Luis Enrique, ha fatto giocare l'attaccante georgiano contro il Le Mans, avversario di terza divisione per gli ottavi di coppa di Francia ma la prestazione non è stata all'altezza delle aspettative.

tarda a dimostrare il suo valore

non vince un dribbling

solleva interrogativi ma non inquietudine

Secondo il quotidiano Le Parisien "", l'Equipe ha invece sottolineato il fatto che "" e questo discorso "".