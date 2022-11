"Quattro anni meravigliosi": Gazidis lascia il Milan

Poco meno di un mese e Ivan Gazidis non sarà più l'amministratore delegato del Milan: il club ha comunicato che il suo contratto scadrà il 5 dicembre. Al momento, però, non è ancora stato indicato il nome del suo successore, che verrà comunicato " quanto prima ", come si legge sul sito della società rossonera. " Lascerò il Milan dopo quattro anni, meravigliosi e sfidanti - ha dichiarato Gazidis - Devo moltissimo a questo club, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città, che sono convinto mi abbiano letteralmente salvato la vita ".

"Grazie davvero a tutti"

Sentite e commosse le parole dell'ad di 58 anni nato in Sudafrica e nominato Ceo dell'Ac Milan il 1° dicembre 2018. " Se il Milan di oggi è in una posizione migliore rispetto a quando sono arrivato, è interamente dovuto al lavoro di tutte le persone che mi hanno circondato", ha dichiarato Gazidis che ha incluso tutti, dai vertici della proprietà ai calciatori, da "ogni ragazzo o ragazza che sogna nelle nostre Academy " fino " ai nostri scout e analisti, al personale medico, al nostro team dirigenziale e a tutti gli straordinari colleghi e collaboratori che danno tutto per il Milan. Ho avuto il privilegio di lavorare con tutti loro ".

"Club rimarrà sempre dentro di me"

Anche grazie alla sua guida, il Milan ha visto ridurre le pesanti perdite di bilancio degli anni passati. Da qui, la convinzione che la società raggiungerà " nuovi traguardi negli anni a venire ". Un ringraziamento speciale l'ha rivolto anche a tutti i tifosi che sono rimasti sempre vicini alla squadra anche quando i risultati non arrivavano ma soprattutto la loro vicinanza quando aveva scoperto di avere un calcinoma alla gola con gli striscioni, i cori e gli applausi di San Siro dopo aver risolto il problema. " Conserverò per sempre nel cuore come mi hanno sorretto durante la mia malattia. Si meritano molto ", ha sottolineato. " A breve lascerò la mia responsabilità nel club, ma il club rimarrà sempre dentro di me ".

"Grazie di cuore, Ivan"