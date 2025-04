Una questione di centimetri... anzi di 12 metri

Ascolta ora 00:00 00:00

Il calcio era una questione di centimetri fino a quando non è arrivata Bologna-Inter. Tutto è cominciato nel 1981, con il gol di Turone alla Juve annullato per un fuorigioco che non c’era (ricordate il Telebeam?) e che fece appunto coniare al presidente giallorosso Dino Viola la famosa espressione "abbiamo perso lo scudetto per una questione di centimetri".

È stata per anni la madre di tutte le polemiche (poi ci ha pensato Ceccarini nel caso Ronaldo-Juliano), ma i centimetri sono rimasti sempre quelli, anche adesso nell'era del Var. Anzi, di più, visto che ormai ogni fuorigioco viene esaminato tacchetto per tacchetto dalla tecnologia.

Poi, però, arriva la fatal Bologna dell'Inter e all’ultimo minuto tutto si ingigantisce: "Il precedente fallo laterale prima del gol di Orsolini era avanti di 12 metri, non è giusto", ha detto Simone Inzaghi.

Lo ha fatto con la solita rabbia flemmatica post partita, ed in effetti perché per il Var il fuorigioco sì e i falli laterali no? Ma comunque tanto è bastato per scatenare il solito complottismo social, che poi è l’esatto contrario della corrispondente complottista teoria della Marotta League.

Tutti insomma avranno ragione, ai posteri restano questi 12 metri che faranno scuola. Se poi dovessero valere uno scudetto (del Napoli) diventeranno storia, anche se il calcio andrà avanti lo stesso. Chilometri.