Ramadani regala tre punti pesantissimi al Lecce. Frosinone battuto 2-1

Il Lecce batte 2-1 il Frosinone grazie al primo gol in Serie A di Ramadani che batte Turati allo scadere grazie anche ad una deviazione di Monterisi. Padroni di casa che tornano alla vittoria dopo quasi tre mesi e superano in classifica proprio gli ospiti che non riescono più a fare punti fuoricasa dal 22 settembre.

Primo tempo

Passa il Lecce alla prima vera azione offensiva. Minuto 11’, Turati sbaglia servendo direttamente Banda che si accentra e serve Piccoli che disorienta la difesa e girandosi trafigge ancora il portiere ospite che sbaglia l’intervento su un tiro di certo non irresistibile. Terzo gol stagionale per l’attaccante e primo da titolare in Serie A dal 2021, giallorossi avanti.

Zufferli assegna un calcio di rigore per il Frosinone al 17’ per fallo di Gendrey su Brescianini ma il Var richiama il direttore di gara all’on-field review dopo oltre un minuto di check, dopo aver consultato il monitor l’arbitro friulano decide di ritornare sui suoi passi e toglie la massima punizione agli ospiti fra le proteste.

Incrocio dei pali colpito da Banda al 22’ dal limite ma tutto vanificato dall’iniziale fuorigioco di Piccoli. Ricostruiamo: Oudin serve di prima proprio l’autore del gol – in fuorigioco – che a sua volta di prima allarga per lo zambiano che dal limite dell’area, dopo una serie di finte che lo hanno portato ad accentrarsi partendo dalla sinistra la mette a giro sul secondo palo colpendo il legno, gesto tecnico però vanificato dal fuorigioco dell’ex Atalanta.

Primo tiro in porta del Frosinone al 25’. Ibrahimovic riceve e si invola in contropiede, arrivato ai trenta metri serve sulla corsa Soulé che dal limite prova a piazzarla a giro sul secondo palo, è attento Falcone che blocca senza particolari affanni. Tre minuti più tardi, dopo un lunghissimo possesso palla, è Brescianini ad incrociare con il destro in piena area, ancora una volta si oppone Falcone che devia in angolo. Si sta intensificando la fase d’attacco dei ciociari che ora vogliono pareggiarla.

È ancora on-field review per un possibile calcio di rigore quando siamo al 31’. Ricostruiamo: sull’angolo che nasce dal tiro di Brescianini, Monterisi arriva in anticipo rispetto a Blin che lo stende in area, i giocatori del Frosinone avevano immediatamente protestato ma si era giocato finchè la palla non era fuori. Pochi secondi di review per Zufferli che assegna il rigore. Sul dischetto si presenta Kaio Jorge che incrocia sul primo palo, Falcone intuisce ma non ci arriva, è 1-1 al “Via del Mare”.

Banda fa tutto benissimo ma al momento del tiro calcia altissimo. Minuto 39’, l’esterno viene servito al limite e grazie alle sue solite finte riesce ad entrare in area e a calciare da posizione defilata con il mancino, palla alta e buona occasione sprecata dal gambiano che è alla ricerca del secondo gol consecutivo. Passano altri due minuti e ancora una volta Banda spara altissimo. Apertura con il contagiri di Strefezza che disegna calcio sui piedi di Oudin che di prima serve il compagno che da ne salta secco due e al momento del tiro al posto di piazzarla la spara alta: Lecce vicinissimo al vantaggio, Banda sprecone.

Si chiude la prima frazione dopo 5’ di recupero, giustamente assegnati dal direttore di gara. Lecce e Frosinone chiudono il primo tempo sull’1-1. Bella prima parte di gara giocata a viso aperto e su ritmi alti da parte delle due squadre che vogliono i tre punti. Buona la partenza del Lecce che ha capitalizzato alla prima occasione, Frosinone un po’ stordito dopo la rete subita ma poi voglioso di pareggiarla. Ci aspettano altri 45’ senza esclusione di colpi.

Secondo tempo

La seconda frazione ricomincia con gli stessi ventidue in campo, al netto del cambio avvenuto al 15’ quando Monterisi ha preso il posto dell’infortunato Oyono.

Al 50’ su un lancio lungo di Falcone, Piccoli fa la sponda per Strefezza che riceve e porta palla fino al limite dove fa partire un bel destro che costringe Turati agli straordinari, palla in angolo ma Lecce che ha ricominciato il secondo tempo esattamente come ha fatto nel primo, all’attacco. Kaio Jorge va vicino alla personale doppietta ma la sua conclusione è troppo debole. Minuto 55’, Brescianini recupera e dopo aver dialogato con Soulè la mette sulla testa dell’ex Juventus che colpisce di testa tutto solo a centro area ma senza angolarla, sicuro Falcone in presa.

Quando siamo al 70’ entrambe le squadre provano a spingere sull’acceleratore ma il risultato resta invariato. Molti movimenti sulle due panchine ma ancora nessun cambio, la sensazione è che possa essere un episodio a poter indirizzare la gara in uno o nell’altro senso.

Banda colpisce il secondo legno della giornata ma è nuovamente tutto vanificato dal fuorigioco. Lancio bellissimo di Oudin dai trenta metri che sventaglia sul gambiano che parte in offside ma riesce a recuperare il pallone e dopo una serpentina incrocia sul secondo palo, palo interno e Turati salvo ma Zufferli viene richiamato dal suo assistente che alza la bandierina. All’80’ Piccoli davanti a Turati spara altissimo. Azione tutta costruita dai nuovi ingressi, Kaba recupera e serve Sansone che la mette sulla corsa per l’ex Empoli che dopo un controllo a seguire sull’uscita del portiere ospite la manda sopra la traversa dopo aver anche reso inutile il recupero di Okoli.

Passa un minuto ed è Harroui a rischiare di portare avanti i suoi. Break di Lirola e palla sull’ex Sassuolo che dal limite ha tutto il tempo di controllarla e piazzarla sul primo palo, palla di un soffio alla destra di Falcone. Tutte e due le squadre vogliono vincerla adesso.

Torna avanti il Lecce con Ramadani ad un minuto dall’assegnazione del recupero. Rimessa laterale dalla sinistra con rapido scambio fra due giocatori, palla che finisce all’abanese che controlla e lascia partire un bolide che viene deviato da Monterisi e rende difficile l’intervento di Turati che, però, nuovamente non è sicuro. Pugliesi avanti e Frosinone tramortito, il recupero si preannuncia infuocato.

Finisce dopo 6’ di recupero la sfida fra Lecce e Frosinone, si impongono i pugliesi per 2-1 grazie alle reti di Piccoli e Ramadani, il momentaneo pareggio porta la firma di Kaio Jorge. Dopo quasi tre mesi tornano alla vittoria i giallorossi e salgono a quota 20 in classifica, superando proprio i ciociari che non riescono a fare punti fuori casa da fine settembre. Bella gara fra le due squadre, ambedue volevano i tre punti, a portarla a casa sono i padroni di casa con voglia e cattiveria, quella che alcune volte manca proprio agli uomini di Di Francesco, la certezza è che ambedue lotteranno con le unghie e con i denti per salvarsi

Il tabellino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin (84’ Krstovic), Ramadani, Blin (75’ Kaba); Strefezza (76’ Sansone), Piccoli (91’ Rafia), Banda. All.: Marco Baroni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono (15’ Monterisi); Brescianini, Barrenechea (91' Cheddira), Gelli (91’ Kvernadze); Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic (77’ Harroui). All.: Eusebio Di Francesco

Marcatori: 11’ Piccoli (L), 33’ Kaio Jorge (F) rig., 89’ Ramadani (L)

Ammoniti: Okoli (F), Ibrahimovic (F), Barrenechea (F), Blin (L), Romagnoli (F)

Arbitro: Luca Zufferli (Udine)