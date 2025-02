Il re Mida del calcio

Ascolta ora 00:00 00:00

Vuoi mettere l'eleganza del portoghese Jorge Mendes, la raffinatezza dell'angloiraniano Kia Joorabchian, la tenacia del tedesco Volker Struth, la potenza del britannico Jonathan Barnett, l'astuzia della brasiliana Rafaela Pimenta, trattasi dei migliori procuratori del calcio, feroci con le pepite già note. Ma poi c'è mister Littlecrow, a luci spente li batte tutti. Lavora dietro le quinte, nel senso della classifica della squadra

di cui si occupa, non ha il look, il credit mondiale della lista di cui sopra, va al sodo, evita panfili, limousine e donne fascinose. Littlecrow ha in portafoglio le seguenti operazioni: Amadou Diawara 600mila euro al San Marino, 15 milioni dal Napoli; Erick Pulgar 2 milioni al Catolica, 12 milioni dalla Fiorentina; Mirko Vucinic 400mila euro al Sutjeska Niksic, 19 milioni dalla Roma; Matija Nastasic 2,5 milioni al Partizan, 16 milioni dal Manchester City; Valeri Boijinov 15mila euro al Pieta Hotspurs, 14 milioni dalla Fiorentina; Morten Hjulmand 2,5 milioni

all'Admira, 21 milioni dallo Sporting Lisbona; Dusan Vlahovic 2 milioni al

Partizan, 80 milioni dalla Juventus; Patrick Dorgu 200mila euro al Nordsjaelland, 40 milioni dal Manchester United. Domani chiude il calcio mercato. Mister Littlecrow è, tradotto per noi, Pantaleo Corvino, da Vernole (Lecce).