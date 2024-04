Il Real di Ancelotti sfida il Bayern di Kane a Monaco

Le semifinali di Champions League partono subito col botto, visto che all’Allianz Arena scendono di fronte le favoritissime per la vittoria finale. I padroni di casa del Bayern hanno appena consegnato al Leverkusen di Xabi Alonso il titolo di campione di Germania e si giocheranno tutto in questi 180 minuti. Di fronte, però, hanno il club più vincente di sempre e un allenatore che in coppa si trasforma. Nonostante le assenze, piegare il Real Madrid di Carlo Ancelotti non sarà semplice. Seguite con noi Bayern-Real nella nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Per la partita nella quale si gioca la stagione e forse la panchina, Thomas Tuchel decide di scompaginare le carte. Sulla trequarti torna titolare Thomas Müller, nonostante i 34 anni di età. Dietro ad Harry Kane, Musiala e Sané, nonostante non siano in condizioni ottimali. In difesa, a fianco del titolarissimo Dier, l’ex Napoli Kim la spunta sull’incostante Upamecano.

Il maestro di coppe Carlo Ancelotti ha un paio di problemi in difesa, specialmente sulla destra, dove Carvajal è squalificato: al suo posto scenderà in campo Vazquez. Il tecnico italiano sceglie poi Nacho, alzando Tchouameni sulla mediana, per dare una mano a Kroos. Pochi cambi, invece, in avanti con Valverde e Rodrygo sulle fasce e la coppia esplosiva Bellingham-Vinicius al centro.

La diretta del primo tempo

1’ – SI PARTE!!! Grande atmosfera all’Allianz Arena per quella che molti considerano una vera e propria finale anticipata.

Il tabellino

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Muller, Musiala; Kane. Allenatore: Thomas Tuchel

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos, Rodrygo; Bellingham, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti

Marcatori: -

Ammoniti: -

Espulsi: -

Arbitro: Clément Turpin (Francia)