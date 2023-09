Real Madrid nella bufera, arrestati 4 giocatori delle giovanili per diffusione di video sessuale

Un altro scandalo scuote il calcio spagnolo e stavolta riguarda il Real Madrid. Questa mattina quattro giocatori delle giovanili (uno del Castilla e tre della terza squadra) sono stati arrestati per un presunto caso di diffusione di video di natura sessuale.

Secondo quanto riferito dal quotidiano El Confidecial, l'indagine è partita da una denuncia presentata il 6 settembre a Mogán, un comune delle Isole Canarie, dalla madre di una minore. Le fonti del giornale assicurano che la donna abbia detto che uno dei fermati ha registrato un video porno con sua figlia come protagonista e poi lo ha diffuso.

Altri giocatori coinvolti?

Al momento i nomi dei calciatori arrestati per il presunto reato non sono stati resi noti, ma secondo le informazioni di El Confidencial, ci sarebbero altri giocatori implicati, tra cui alcuni della prima squadra. I giovani sono stati arrestati questa mattina nella Città dello Sport di Valdebebas mentre si preparavano a svolgere l'allenamento e portati negli uffici giudiziari con l'accusa di un presunto reato di rivelazione di segreti di natura sessuale.

Gli investigatori hanno sequestrato il cellulare del principale imputato, il giocatore del Real Madrid C che ha consumato un rapporto sessuale con la 16enne, per procedere con l'analisi e portare avanti le indagini e scoprire se ci sono più persone coinvolte. Tuttavia gli inquirenti ritengono che il video abbia avuto una grande diffusione, essendo poi circolato in vari spogliatoi, pertanto il numero dei giovani implicati potrebbe essere molto maggiore.

Il club di Florentino Perez ha rilasciato il seguente comunicato: "Il Real Madrid comunica di aver appreso che un giocatore del Castilla e tre giocatori del Real Madrid C hanno rilasciato una dichiarazione alla Guardia Civil in relazione a una denuncia per la presunta diffusione di un video privato su WhatsApp. Quando il club avrà conoscenza approfondita dei fatti, adotterà le misure opportune".

Una brutta gatta da pelare non solo per il Real Madrid ma per tutto il calcio spagnolo, ancora alle prese con gli strascichi del "famoso bacio rubato" tra l'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales e la calciatrice della Nazionale campione del mondo, Jenni Hermoso.