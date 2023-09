"Fu un gesto reciproco...". La verità di Luis Rubiales sul bacio alla calciatrice

Nessuna marcia indietro per Luis Rubiales. Nonostante le dimissioni l'ex numero della Federcalcio spagnola ha ribadito la sua versione dei fatti in un'intervista concessa al giornalista britannico Piers Morgan e trasmessa integralmente oggi su TalkTV. Il bacio sulle labbra della giocatrice Jenni Hermoso è stato un "gesto reciproco", contraddistinto da "intenzioni nobili" e "al 100% non sessuale": così l'ex presidente della Federcalcio spagnola, è tornato a ribadire la propria versione dell'episodio avvenuto dopo la finale dei mondiali femminili che l'ha poi portato alle dimissioni.

"Il nostro è stato un atto spontaneo, un atto reciproco, un atto al quale entrambi abbiamo acconsentito, guidato dall'emozione del momento, dalla felicità, quindi sostengo che questa è la verità di quello che è successo" , ha affermato Rubiales, secondo le sue dichiarazioni raccolte da Afp. L'ex numero 1 della Federcalcio iberica ha comunque ammesso che il gesto del bacio, visto il ruolo istituzionale che ricopriva in quel contesto, è stato "un errore", sostenendo di averlo ammesso "da subito". "Un presidente può dare un abbraccio, ma deve agire in modo più diplomatico" , ha commentato, spiegando di essere pronto a "difendere" la "propria dignità" con "la verità". Rubiales ha dichiarato anche che si sarebbe comportato "nello stesso modo", con "abbracci e baci" ai giocatori, anche in caso in cui a vincere la Coppa del Mondo fosse stata la Nazionale maschile.

Rubiales in tribunale

L'ex presidente della Federcalcio spagnola testimonierà venerdì davanti ad un giudice dopo aver baciato una giocatrice sulle labbra, senza il suo consenso, durante la finale della Coppa del Mondo femminile del mese scorso. L'alta corte spagnola sta indagando se avviare un procedimento dopo che la giocatrice in questione, Jenni Hermoso, ha presentato una denuncia penale ai pubblici ministeri che lunedì hanno poi presentato alla corte una denuncia per violenza sessuale e coercizione. La corte ora deve decidere se avrà luogo un processo, e le autorità giudiziarie hanno detto che Rubiales dovrà comparire venerdì davanti al giudice Francisco De Jorge e rispondere alle domande come parte del procedimento. L'ex presidente ha baciato la Hermoso sulle labbra dopo che la Spagna ha battuto l'Inghilterra nella finale della Coppa del Mondo del 20 agosto a Sydney. L'incidente ha scatenato una tempesta, Rubiales è stato sospeso dall'organo di governo mondiale Fifa ma ha insistito sul fatto che il bacio era consensuale e ha annunciato le sue dimissioni solo domenica sera.