Real Sociedad-Inter, chi gioca e dove seguirla in tv

L’Inter di Inzaghi, dopo aver demolito il Milan nel derby arriva al debutto nella coppa più bella con un obbiettivo niente affatto banale: vincere un gruppo non semplice composto da Benfica, Salisburgo e gli ostici baschi della Real Sociedad. La partita che si giocherà stasera alle 21 nel caldissimo Anoeta di San Sebastian offrirà al tecnico nerazzurro la possibilità di provare nuove soluzioni e iniziare al meglio la corsa verso la finale di Wembley. Vediamo come potrebbero scendere in campo le squadre e come seguire la partita in diretta.

Inter, spazio a Pavard e Asllani

Nonostante arrivi nei Paesi Baschi da netta favorita, nelle tredici trasferte in Spagna la Beneamata non ha certo brillato, visto che l’unica vittoria è arrivata nel 2004 a Valencia. Da allora, solo delusioni, con ben 10 sconfitte. Inzaghi, quindi, schiera una formazione quasi titolare, concedendosi solo qualche modifica all’undici che ha triturato il Milan nel derby di sabato pomeriggio. Davanti a Sommer, turno di riposo per Darmian e debutto da titolare per il francese Pavard che, nonostante il cartellino pesante non aveva ancora giocato per l’Inter.

Una modifica anche al centrocampo, dove dal primo minuto prenderà il via l’albanese Asllani, usato finora solo a partita in corso. Il suo compito, agevolare la devastante coppia Barella-Mkhitaryan, reduce da una prestazione da applausi nel derby. Nessuna modifica, invece, in avanti, dove lo scintillante Thuram si affianca al capitano Lautaro Martinez, ansioso di segnare il gol numero 200 della Beneamata in Champions League.

Come giocheranno i baschi

L’undici di Alguacil non è certo una presenza costante nella competizione regina del Vecchio Continente, visto che mancava da esattamente dieci anni. Le statistiche delle ultime partecipazioni sono da dimenticare: zero vittorie nelle ultime 12 partite, zero gol segnati nelle ultime cinque partite casalinghe. I baschi, però, sono reduci da una stagione eccellente e dalla trasferta al Santiago Bernabeu di sabato, dove hanno creato parecchi grattacapi alla squadra di Ancelotti. La Real Sociedad non si nasconde e punta a guadagnarsi la qualificazione agli ottavi con un buon risultato proprio contro i vice-campioni d’Europa in carica.

Imanol è conosciuto in Spagna per un po’ di pretattica e l’abitudine di cambiare formazione spesso e volentieri. Non è detto, quindi, che schieri lo stesso undici visto contro il Real Madrid. Vista l’importanza dell’impegno, il prestigio della Champions e la voglia di iniziare al meglio un girone non semplice, possibile che contro l’Inter scenda in campo la formazione tipo. Occhio in particolare al giapponese Kubo, che sul campo della sua ex squadra ha costretto la difesa del Real ad usare le maniere forti per bloccare le sue sfuriate sulla fascia. In avanti, invece, la coppia Barrenetxea-Oyarzabal potrebbe creare parecchi problemi alla difesa nerazzurra.

Le probabili formazioni

REAL SOCIEDAD (4-3-3) - Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi, Méndez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. Allenatore: Imanol Alguacil

INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Come seguirla in diretta

Real Sociedad-Inter si giocherà a partire dalle ore 21 di mercoledì 20 settembre alla Reale Arena de Anoeta di fronte ad un pubblico da record, in una città di frontiera che non vede l’ora di ascoltare la musica della Champions. Come tutte le partite più interessanti del mercoledì, fa parte del pacchetto disponibile in esclusiva solo su Amazon Prime Video. L’unico modo, quindi, di seguire il debutto dell’Inter in coppa è di accedere all’app o al sito di Prime dalla vostra smart tv, computer o dispositivi mobile. Buona partita a tutti!