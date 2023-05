Record di incassi e sfilata di vip: il derby di Champions sugli spalti

Stasera gli occhi di tutto il mondo erano solo su San Siro, dove Milan e Inter si sono sfidate per l'andata della semifinale di Champions League. Un evento straordinario che ha fatto sorridere anche le casse dei rossoneri che, da padroni di casa nell'andata, hanno percepito un incasso intorno ai 10 milioni di euro, al di sopra dell’attuale record stagionale di 9.133.842 euro stabilito in occasione degli ottavi di finale in Milan-Tottenham, quando gli spettatori furono 74.320.

La caccia al biglietto è stata spasmodica nei giorni che hanno preceduto il match al punto che un biglietto al primo anello verde è stato messo in vendita su eBay a mille euro. Follie del reselling, il bagarinaggio virtuale a cui la folta community di tifosi, volti noti di musica e spettacolo, per sua fortuna non fa ricorso. Tanti infatti i campioni in campo nella prima semifinale di Champions ma tantissimi anche i vip presenti alla 'Scala del calcio' per questa notte di stelle. Allo stadio Meazza infatti sono arrivati alla spicciolata tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo per assistere a un derby speciale.

Il pre-partita è iniziato alle 18. All’evento hanno partecipato i volti della proprietà e i top manager ma anche gli ospiti istituzionali oltre alle celebrities. All’arrivo allo stadio gli ospiti hanno trovato un red carpet che li ha condotti dal garage all’Authority lounge. Intrattenimento assicurato con il celebre dj internazionale, noto a Ibiza, Andrea Oliva mentre per lo show cooking ha messo il grembiule lo chef stellato Andrea Berton.

Presenti anche il campione di tennis Novak Djokovic, tifosissimo del Milan e i piloti di Formula 1 Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi. Non poteva mancare la coppia del momento Berrettini-Satta e quella già consolidata di Afrojack con Elettra Lambroghini. Poi il rapper "rossonero" Lazza, e i colleghi Blanco, Rkomi, Irama, Mr Rain, Ernia, Sangiovanni e Ghali. Sugli spalti anche il conduttore radiofonico-scrittore Fabio Volo e l’archistar Fabio Novembre. Hanno tifato anche le modelle e attrici Fiammetta Cicogna e Beatrice Vendramin oltre agli influencer Jacob Rott, Simone Berlini e Yusuf Panseri.

Tanti anche gli ex giocatori di Milan e Inter presenti a San Siro. A tifare per i rossoneri: Shevchenko, Nesta, Dida, Pirlo, Brocchi, Helveg, Balotelli, Cafu, Serginho, Seedorf, Ambrosini, Borriello. A tifare per i nerazzurri: Milito, Julio Cesar, Eto’o, Pandev, Palacio,Galante. Milano per una notte al centro del mondo, martedì si ripete vietato mancare.