Regalo nel "Silvio Day": arriva il Papu

La buona notizia, per il Monza, arriva dopo il triplice fischio e ha il nome del Papu Gomez. Che arriva da svincolato per puntellare l'attacco di Palladino, dopo l'infortunio al crociato di Caprari. Un regalo in anticipo per quello che sarebbe stato il compleanno dell'ex presidente, nel giorno del quinto anniversario della proprietà Fininvest: 5 anni di gloria e passioni, grazie Berlusconi srotola infatti la curva prima della gara.

Ma per i biancorossi Bologna è una regola e non è solo Luca Carboni a dirlo. Almeno nella storia recente di A, è partita di polemiche e rimpianti. Lo fu a febbraio, con Motta ad accusare gli atteggiamenti dei brianzoli dopo lo 0-1 del Dall'Ara. Lo è stato allo U-Power Stadium, con due gol annullati, 7 ammoniti, un espulso e tanti rimpianti per entrambe. E con le cose sembrano prendere subito piega favorevole per i brianzoli, con il sinistro tagliato dal limite di Colpani, su cui Mota stacca e frusta di testa il vantaggio. Gol poi annullato dopo lunga verifica al Var per questione e fuorigioco e millimetri. Non che succeda molto altro, prima dell'intervallo. Tanto palleggio emiliano e Monza che come era successo in Emilia si snatura e attende basso: al fischio d'inizio la squadra di Palladino era la terza di A per conclusioni, dopo Napoli e Inter, ma non lo fa vedere.

E al rientro dagli spogliatoi sono proteste emiliane per il gol annullato a Ferguson: colpo di testa su cross di Lykogiannis, in un'azione che però Pezzuto vede viziata dal fallo di Zirkzee su Caldirola. Il Bologna cerca di sbloccarla con il poker di cambi, ma il brivido arriva dall'altra parte: Birindelli crossa dalla destra, Aebischer entra in contatto con Vignato che non può buttarla dentro. È il turno delle lamentele Monza, ma con i se e i ma c'è qualcosa che non cambia ed è il risultato. Motta si prende l'ammonizione per proteste, Saelemakers due gialli in 2 secondi e finisce negli spogliatoi. Né vinti, ma neanche vincitori. A cominciare dallo spettacolo.