Il regno diseredato delle due curve

Eccola la MilanInter’s list, l’elenco di tifosi ai quali i due club hanno vietato il rinnovo o la sottoscrizione dell’abbonamento al secondo anello blu e verde, quello alle spalle delle due porte del campo di gioco, del Meazza di San Siro. Buona l’idea, una bonifica dei settori a rischio sicurezza, via gli inquilini di quella parte dello stadio, oggetto dell’inchiesta «Doppia Curva», storiaccia che ha prodotto omicidi, minacce, ricatti, aggressioni nel nome del football. Ma c’è un ma, c’è una fregatura.

Infatti i personaggi, almeno un centinaio di figuri dell’elenco fornito da chi si oc cupa dell’ordine pubblico insieme con la Procura della Repubblica, non resteranno fuori da San Siro, anzi potranno tesserarsi per altri settori dell’impianto, insomma saranno autorizzati ad esportare la loro educazione, il loro spirito sportivo, il loro conosciuto fair play, verrà garantita la libera circolazione di impuniti e affini, la ciurma, temuta in curva, da quest’anno avrà accesso allo sky box o alla tribuna d’onore e (perché no?) ai posti stampa.

Tutti chilli che stanno a prora, vann’a poppa e chilli che stann’a poppa vann’a prora, come l’esercito di Franceschiello, dal Regno delle Due Sicilie al Regno delle Due curve.